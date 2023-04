Jižní Tyrolsko zavedlo limit na počet ubytovaných návštěvníků. Bojuje s overturismem

Andrej Babiš mladší, syn bývalého premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, nepodepsal ani jeden z dokumentů o převodu akcií ke společnosti Farma Čapí hnízdo. Obžalovaný Babiš ale neměl důvod z něj dělat takzvaného bílého koně, uvedl v rozsudku v kauze Čapí hnízdo soudce Jan Šott. Důvodem pro převod akcií podle něj mohla být snaha o spravedlivé rozdělení majetku mezi členy rodiny.

Obžaloba tvrdí, že Babiš starší zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace. Soud Babiše i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v lednu nepravomocně zprostil viny.

Babiš mladší při výslechu řekl, že na něj otec převedl akcie Čapího hnízda bez jeho vědomí a udělal z něj bílého koně. Soudce Šott dospěl na základě důkazů k závěru, že Babiš mladší skutečně ani jednu z listin nepodepsal. Jeho otec navíc musel vědět, že v době, kdy byly smlouvy podepsány, byl Babiš mladší ve Spojených státech a musel je tedy podepsat někdo jiný. Podle Šotta je ale neuvěřitelná teorie, že by Babiš chtěl ze syna udělat bílého koně. Pokud by chtěl, syna by totiž k převodu podle soudu vůbec nepotřeboval, akcie mohl rozdělit jinak.