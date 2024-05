Evropský Manhattan má nejvyšší bytovku v EU, jako první ve Španělsku povolil bikiny

Benidorm býval docela malou španělskou vesničkou o pár stech obyvatelích, kteří odráželi nájezdy pirátů ze severu Afriky a k pěstování plodin na vyschlé půdě pod horami využívali zavlažovací systém. Až díky železnici ve 20. století objevili písčité pobřeží Costa Blanca také lidé z velkých měst, což předznamenalo rozvoj masivního turismu a s ním i stavbu vertikálních hotelů a apartmánů za miliony.

Dnes se na pobřeží v písčitém zálivu tyčí 27 mrakodrapů s výškou přes 100 metrů. Hustota staveb je jen o něco menší než v newyorském Manhattanu, i proto si turistická destinace získala přezdívky jako "Beniyork" nebo "malý Manhattan". Plán na výstavbu vertikálního města začal vznikat v 50. letech minulého století a jeho hybnou silou byl tehdejší starosta Pedro Zaragoza i Orts.

Výškové budovy měly mít kapacitu ubytovat turisty ze severu země, kteří do Benidormu začínali jezdit v davech. Motorová revoluce (ve Španělsku zastoupená hlavně novým modelem SEAT 600) a také dostavba nového letiště v Alicante mohla pak za to, že na jih začali jezdit i turisté ze sousedních zemí, převážně z Francie. Ti s sebou přinášeli různé módní výdobytky, jako byly například bikiny, do té doby nevídané v celém Španělsku, a z Benidormu se začalo postupně stávat atraktivní město s mezinárodním přesahem.

Vedení hotelů se snažilo o to, aby se u nich turisté cítili bezpečně a svobodně. O své klienty pečovali tak pozorně, že si stálí zákazníci začali ve městě kupovat své vlastní apartmány. To předestřelo další stavební boom, který v různých etapách trvá až dodnes. Zatím nejvyšší budovou na území obklopeném horami jsou věže InTempo. S výškou 200 metrů nabízí výhled na celé pobřeží a jsou pátou nejvyšší budovou ve Španělsku.

