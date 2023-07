Obrazem: Omamná vůně levandulí v Provence. Užíval si ji i český malíř Kubín

Pro ty, kteří ještě nestáli mezi levandulovými poli v Provence: Vůně je silná, krásná a omamná. Je všude kolem a každý závan větru ji zvýrazňuje. Ve slunečním žáru se zvedá z polí a stoupá vzhůru, zatímco se můžete těšit sytými a jiskřivými barvami kolem. Podívaná, která bere dech, se odehrává pravidelně na začátku letních prázdnin. A důvěrně ji znal i český malíř Otakar Kubín, který zde žil.

"Jaké to je? A voní to tam?" To je asi nejčastější otázka lidí, kteří se ptají na pocity, které máte, když stojíte uprostřed rozkvetlých levandulových polí v jižní Francii. Kvetou na začátku prázdnin a každý rok je neopomenou připomenout televizní záběry z Tour de France (která se jede právě teď).

Odpověď na otázku už známe z úvodu tohoto článku: opravdu to tam silně a krásně voní. A kde se dají lány levandulí najít? Ideálně na náhorní planině Valensole (Plateau de Valensole), která se rozkládá kolem stejnojmenného městečka. Nebo pod bělavou horou Mont Ventoux, kterou díky legendární horské silničce zcela jistě znají všichni fanoušci Tour de France a cyklistiky. A samozřejmě také u malebné vesnice Simiane la Rotonde, kde žil a tvořil slavný český malíř Otakar Kubín (narodil se v roce 1883 v jihomoravských Boskovicích).

Je paradox, že Kubína, který do Provence přišel po skončení první světové války, tamní krajina ze začátku příliš neuhranula. Napřed mu připadala nudná a spálená sluncem. Pak si ji ale zamiloval a žil tam až do roku 1969, kdy zemřel.