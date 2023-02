Slepá mapa Slovenska. Trefíte, kde leží Štrbské pleso, Košice nebo Trenčín?

V rámci svého spouštění začal dodávat elektřinu do sítě třetí blok slovenské jaderné elektrárny Mochovce, a to při 20 procentech výkonu reaktoru. Informoval o tom ve středu provozovatel elektrárny, společnost Slovenské elektrárne (SE). První ze dvou turbogenerátorů třetího bloku elektrárny byl připojen do sítě v úterý pozdě večer.

"Tepelnou energii, uvolněnou v reaktoru, už třetí blok proměňuje na elektřinu. To nám pomůže naplňovat dohodu s vládou, ve které se Slovenské elektrárne zavázaly dodávat levnou elektřinu pro domácnosti," uvedl generální ředitel SE Branislav Strýček.