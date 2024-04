Usmívat se, mávat na slavnostním startu je jedna věc, ale dostat se tam je věc druhá! Jestli chcete vědět, co se dělo, než se žlutý cirkus dostal na břeh Vltavy, kde na něj čekaly stovky lidí, a co obnáší dojet žlutou žábou až do Prahy, jinde než tady se to nedozvíte!

Cestovatel Dan Přibáň vyráží na další cestu po světě. I tentokrát se rozhodl, že si cestu neulehčí, po žlutém trabantu zasedl za volant žluté žáby. Tak říká obojživelníkovi Luaz 967. Cesta vede na východ přes Turecko, Gruzii, Kazachstán, Rusko až do Mongolska. Zážitky z cest exkluzivně popisuje v deníku na Aktuálně.cz.