Zbořil jim modlu, tak ho ukamenovali. Drsné dějiny Trentina vedou po krásných cestách

Poutní cesty jsou v módě. Na oblíbených trasách do proslaveného Santiaga de Compostela to dnes vypadá jako na frekventované dálnici. Přitom za putováním nemusíte zase tak daleko. Třeba italské hory jsou oproti španělskému městu, které omývají břehy Atlantického oceánu, skoro za rohem.

Trasy občas vznikají uměle, ale většinou vedou po staletých poutních a obchodních stezkách. Některé z nich v italských Alpách dají pocestným víc než jen potěšení z přírody a pohybu. Budou díky nim mít i možnost nahlédnout do historie.

"San Vili" pouť

Pouť San Vili k svému názvu přišla díky svatému Vigiliovi, světci, který byl třetím biskupem z Trenta. Pěší trasa spojuje toto město s horským střediskem Madonna di Campiglio, údolím Adige a pohořím Dolomiti di Brenta.

Je to asi 100 kilometrů, většinou po starobylé cestě, kterou prošel v roce 405 našeho letopočtu trentský biskup. Vigilius působil jako misionář, a když coby zapálený křesťan u Gardského jezera objevil pohanskou modlu, rozbil ji. Za to se na něj snesl hněv rozlícených modlářů, kteří jej ukamenovali. Věřící po jeho mučednické smrti v údolí Val Rendena odnesli biskupovy ostatky stejnou cestou, kterou na místo přišel. Stezka vede do údolí Giudicarie a Rendeny, přechází v polní a lesní pěšiny, klikatí se po panoramatických římsách a prochází starobylými vesnicemi. Jejich výhodou je, že nejsou příliš známé a nacházejí se daleko od hlavních turistických proudů.

Stezka míru

Uplynulo více než sto let od konce prvního světového konfliktu, události, která změnila běh evropských dějin a hluboce poznamenala i Trentino, které do války vstoupilo v roce 1914 jako provincie Rakouska-Uherska.

Na tomto území se bojovalo mezi lety 1915 až 1918. Dlouhá válečná fronta, která protínala údolí a horské vrcholy, byla spíše jevištěm nekonečného boje s přírodními živly než s nepřítelem. Díky síti muzeí, 80 habsburských opevnění, kilometrům zákopů, vojenským cestám, tunelům a dalším vojenským zařízením, která vypovídají o událostech před sto lety, se Trentino považuje za "park paměti".

Po stopách Karla Velikého

Malý farní kostel Santo Stefano se tyčí nad vesnicí Carisolo nedaleko střediska Madonna di Campiglio na skalnatém ostrohu nad řekou Sarca. Je to "malovaný" kostel, který uvnitř i zvenčí zdobí fresky potulných malířů Baschenisových, kteří kolem roku 1500 působili v alpských údolích Lombardie a Trentina.

Mezi freskami zaujme vyobrazení "Privilegio Santo Stefano di Rendena", které připomíná legendární průchod krále Karla Velikého těmito horami. Dlouhý nástěnný nápis líčí s mnoha podrobnostmi výpravu franského krále z Bergama do Valcamonica a přes údolí západního Trentina.

Další informace ke stezkám se dozvíte v galerii.