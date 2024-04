Italské městečko se bojí přílivu turistů. Objevuje se v seriálovém hitu na Netflixu

Turisty oblíbené městečko Atrani na jihozápadním pobřeží Itálie se připravuje na příliv dalších návštěvníků poté, co ho tento měsíc ukázal seriál Ripley na platformě Netflix. Cestovatelé tu ale stejný pocit jako hlavní postava seriálu ztvárněná Andrewem Scottem nejspíš nezažijí.

Zatímco rozhrkaný autobus, jímž Scott cestuje, jede z Neapole do Atrani po prázdné silnici a mine ho jen jedna Vespa v opačném směru, skutečným turistům spíš hrozí, že se dostanou do jedné z kolon, kterými je dnes úsek mezi městy Positano a Salerno vyhlášen stejně jako svými úchvatnými výhledy, podotkl list The Guardian.

Tak pohádkové to nebude nejspíš ani na pláží. Zatímco v seriálu mají postava bohatého Američana Dickieho Greenleafa a jeho přítelkyně panenský písek sami pro sebe, ve skutečnosti je pláž během letních měsíců obsypaná slunečníky a lehátky. A teď má být turistů ještě víc.

Služba Airbnb nabízející krátkodobé pronájmy totiž podle deníku uvedla, že po dubnovém uvedení seriálu zaznamenala nárůst rezervací ubytování v oblasti o 93 procent. Provozovatelé místních podniků a ubytování se ale obávají, nakolik bude turismus v obci udržitelný.

"Pokud turismus ještě naroste, tak hrozí, že nebude chytře řízen. Naše obec nemůže velké počty turistů zvládnout. Auta, autobusy a motorky paralyzují dopravu," uvedla Luisa Criscoloová, která provozuje ubytování v apartmánech Chiara’s House. Úřady by podle ní měly zajistit, aby byla turistická lákadla otevřena delší část roku. Turisté by si pak k cestám do městečka volili i jiné než ty nejvytíženější měsíce. Více by se podle ní měly využívat také možnosti vodní dopravy.

I provozovatelka dalších apartmánů, Antonella Florioová, si myslí, že obec už další turisty nezvládne. "Pobřeží je přesycené nadměrným turismem. Pokud kvůli seriálu přijedou další návštěvníci, tak doufám, že to bude mimo sezonu," uvedla.

Jak to v malebném Atrani vypadá, se podívejte do galerie.