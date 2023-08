"Jestli tady umřu, slib mi, že zvířata nedáš do útulku," říkám matce do telefonu a vyčerpáním uléhám na padlý kmen stromu. Mám před sebou poslední tři kilometry, utěšuji se. Brzy zjistím, že to není pravda. Následuje totiž bloudění krajinou a nečekaný návrat na to samé místo. Výsledných 12 kilometrů údolím řeky Bobrůvky by asi nebylo tak náročných, kdyby mě cestou nezchvátila viróza.

