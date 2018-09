před 57 minutami

Pět týdnů strávil Přemysl Luljak se svými přáteli na exotických ostrovech v Pacifiku. Díky program Work and Travel na Novém Zélandu si vydělal peníze na poznávání Vanuatu, Fidži, Tongy a Nové Kaledonie. Tedy míst, kam se běžný Čech moc nedostane. "Do letenek jsme nacpali dost peněz, myslím, že stály zhruba 15 tisíc korun, ale letěli jsme z Nového Zélandu. A pak záleží na tom, jak chce kdo utrácet na místě, my jsme to brali dost nízkonákladově. Občas jsme si ustlali někde u lesa, někdy nás pozvali místní lidi. Nikdy jsme neřešili hostely nebo hotely. A stravovali jsme se zásadně na ulici, v restauracích vůbec," říká.