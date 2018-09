Český pár má celý rok léto. Na Srí Lance vedou surfový dům, stavba jim dala zabrat

Martin Maceček a Kristýna Klasová nejsou velcí fanoušci třeskuté zimy. Volný čas nejraději tráví v teple, u oceánu a na surfovém prkně. Před čtyřmi lety se proto rozhodli mít celý rok jen léto a založili na Srí Lance český surfový dům. „Dlouho jsme si přáli provozovat vlastní surf house a chtěli jsme najít místo, kam můžeme utíkat ze zimy. Srí Lanka je proto naprosto ideální. Nadchla nás od první chvíle, věděli jsme, že buď teď, nebo nikdy, a šli si za svým snem,“ říkají.

Na Cejlon, ostrov, na kterém se stát Srí Lanka nachází, se letuška a asistent kamery poprvé dostali v roce 2014. Během tříměsíčního pobytu je okouzlila svou rozmanitostí, nádhernými plážemi, divokou přírodou, usměvavými lidmi a taky lahodným ovocem.

Zařizování vlastního podnikání v Asii však nebylo tak jednoduché. Stálo je spoustu času, nervů i nemálo peněz.

Největším problémem byla nejen nepřehledná a nekonečná byrokracie na ostrově, ale také časté změny zákonů, neochota místních pomáhat, jazyková bariéra a také kulturní rozdíly. Stavět surfařský dům začal sám Maceček se svým kamarádem, nakonec si ale najali další dva zedníky. Přestože se ukázali jako výborní řemeslníci, Maceček zároveň přiznává, že na ně museli neustále dohlížet.

"Je to hodně individuální. Problémy byly také například s nedochvilností. Často se stávalo, že zedníci měli rozdělaných několik projektů najednou. Po pár dnech práce odešli na krátkou dobu za jinou prací a tak dále. Často holdovali pálence z kokosů - araku a téměř všichni žvýkali betel, což je taková rozšířená srílanská droga. Komunikace tedy nebyla mnohdy jednoduchá. Anglicky vůbec neuměli, vše jsme jim museli názorně ukazovat. Proto někdy s úsměvem tvrdíme, že jsme vlastně dům postavili pantomimou," vysvětluje český majitel.

Přiznávají tak, že kdyby věděli, čím vším budou muset projít, asi by si vybudování surfového domu rozmysleli. Jejich trpělivost a snaha se však vyplatily. První dva roky naplnili kapacitu bez toho, aniž by museli investovat horentní sumy do reklamy.

Dětství v tropickém ráji

Do čtyř pokojů vily v surfařské vesnici Gurubebila na jihu Srí Lanky jezdí především jejich přátelé a známí, ať už jsou to mladí surfaři, protřelí cestovatelé, nebo rodiny s dětmi. "Na další sezonu už máme v plánu projekt šířit pro veřejnost a propagovat po internetu, a tak čekáme, že se klientela bude skládat spíš z lidí všech možných národností," poznamenávají.

Právě jižní oblast kolem pláže Midigama je jedním ze srílanských surfařských rájů. "Jsou tu skvělé vlny prakticky pořád, každý si tu najde 'tu svou'," přesvědčuje český pár. Naprosto nejlepší podmínky zde panují ale od prosince do dubna, kdy také končí hlavní sezona.

Na léto se pak přesouvají zpátky do Evropy. "I proto jsme naši cestovní agenturu nazvali Endless Summer (Nekonečné léto), my ho opravdu žijeme," dodávají.

Před rokem se jim navíc narodila dcera, která tak může vyrůstat v tropické zahradě nedaleko pláže. Ačkoliv rodiče rok a půl staré Mii přiznávají, že vychovávat dítě v Evropě je mnohem jednodušší, zároveň si pochvalují, že místní děti si raději hrají venku s míčem než s iPadem v obchoďáku.

"Na druhou stranu mají zase daleko menší rozhled a možnosti. Být na Srí Lance rodičem je určitě o dost složitější, už jen z hlediska tropického podnebí, někdy je tady dost horko a vlhko. Naštěstí je Mia po nás a na místní klima si rychle zvykla. Také zdravotní péče tu zdaleka není na takové úrovni jako u nás a o možném uštknutí hadem či tropickou stonožkou radši nemluvě. Asi nebyl ani jeden den, kdy bych neprohledala postýlku, než jsem tam Miu večer uložila," popisuje Klasová.

Vzájemný respekt je základ

Přes to všechno jsou šťastní, že dceři můžou dopřát dětství s oceánem, nejlepším ovocem, pitím kokosů, pozorováním zvířat v jejich přirozeném prostředí a běháním v tričku po pláži, zatímco v Evropě v zimě mrzne.

Na rozdíl od mnoha jiných míst v Asii podle Macečka a Klasové na jižních plážích na odpadky narazíte málokdy. "Na spoustě pláží na jihu nenajdete žádné odpadky. Voda je tu neskutečně teplá, průzračná a má překrásnou tyrkysovou barvu. Myslím, že místní čím dál více chápou, jak je důležité pro turismus - potažmo pro ně, aby se tohoto problému vyvarovali," zmiňují majitelé.

Druhým dechem však dodávají, že místní stejně jako v jiných asijských zemích začali ve velkém využívat igelitové tašky, s jejichž likvidací si moc neví rady. Český pár by se tak rád zasadil o změnu jejich pohledu na zacházení s odpady.

S místními obyvateli vycházejí dobře. "Respektujeme jejich víru a zvyky. Při stavbě domu jsme například prošli několika domorodými rituály, abychom neurazili místní božstva a podobně. Je to hodně o respektu. Místní lidé jsou, dá se říct, docela tolerantní k našim zvykům a chování, takže my osobně tady nemáme problémy. Také čas zahrál svou roli, po několika letech už si na nás místní lidé zvykli. Dobře si ale pamatujeme časy, kdy jsme po naší ulici chodili jako jediní běloši široko daleko a místní vybíhali ze svých domů, aby si mohli užít takovou podívanou," komentují svoje začátky v oblasti východní Midigamy.

Návštěvníci, kteří do českého surfového domu přijíždí, si vychvalují nejen podnebí a teplotu vody, ale také gastronomické zážitky, nádhernou přírodu a bezprostřední chování Srílančanů.

I přes to, že je místní občas udivují svým pohodlným způsobem života ve stylu "vše je rychle zapomenuto, nad vším se přimhouří oči a podobně", nekonečné léto na Cejlonu mají v plánu prožívat na dobu neurčitou. "Postavili jsme si tady vlastníma rukama dům, takže určitě zde chceme zůstat," říkají.

