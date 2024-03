Jak chutná Brusel: po pralinkách, vaflích, hranolkách a pivu

Jet do Bruselu na týdenní jarní prázdniny zpočátku vůbec nevypadalo jako dobrý nápad. Vidět sídlo Evropské unie nebo Atomium? Ale když se to vezme přes žaludek, je to nápad vynikající. V belgické metropoli se totiž zrodily pralinky, vafle a hranolky. A taky secese, která zase potěší oko.

