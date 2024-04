Český pavilon Expo 2025 postaví Japonci. Komisař věří, že stihnou šibeniční termín

Český národní pavilon na výstavě Expo 2025 postaví japonská společnost Daisue. Zástupce stavební společnosti už podepsal smlouvu s generálním komisařem české strany Ondřejem Soškou. Světová výstava začne za rok, termín je šibeniční, ale česká strana věří, že se pavilon stihne postavit.

Zástupci české účasti oslovili ke stavbě skleněné spirály studia Apropos Architects šest japonských firem, protože nenašli českou firmu, která by disponovala tamní stavební licencí. "Proto jsme hledali japonské firmy, které chtějí spolupracovat s českými dodavateli. Na Expo totiž plánujeme dovézt české dřevo a sklo," řekl Soška. Z českých materiálů bude nosná konstrukce a fasáda.

Smlouvu s dodavatelem firmy Daisue komisař ve středu podepsal při příležitosti otevření českého pavilonu ve virtuální realitě ve speciální hale v Praze v Horních Počernicích. Prohlídka pavilonu s 3D brýlemi má předejít nedostatkům ještě před zahájením stavby a pomůže při náboru partnerů.

Stavbu by mohla zhatit jen katastrofa

"Uvědomujeme si, že termín je šibeniční, ale je to otázka národní prestiže. Pracujeme ve dne v noci tady v Česku i Japonsku, abychom to stihli. Se všemi subdodavateli máme prověřené dodací termíny, takže pokud se nestane nějaký opravdu katastrofický scénář, tak to všechno stihneme," dodal Soška.

Architektonickou soutěž na návrh českého pavilonu pro světovou výstavu Expo 2025 Ósace loni vyhrálo studio Apropos Architects se skleněnou spirálou. Fasáda pavilonu je navržena z tabulového spékaného skla. Pro studio bylo využití skla prioritou, neboť jeho řemeslné zpracování má v ČR tradici. Tématem pavilonu je "sochání vitality".

Vypsat otevřené výzvy pro české umělce, kteří budou mít zájem se na Expu 2025 představit, plánuje nový programový ředitel pavilonu Přemysl Pela. "Věnovat se budeme kromě tradičních kulturních atributů současné české umělecké tvorbě, která má potenciál zaujmout domácí japonskou veřejnost i zahraniční návštěvníky výstavy," uvedl.

Na sklářskou tradici odkazuje také maskot národní účasti na výstavě, kterým bude bytost René z křišťálového skla. Je pojmenovaná po svém autorovi, skláři a designérovi Reném Roubíčkovi, který navrhl plastiku "Mrak-Voda, zdroj života" pro Expo 1970 v Ósace. "Tím bude pan Roubíček patrně jediným světovým umělcem, který bude zastoupen na obou světových výstavách v Ósace," řekl Soška.

Výstava bude od dubna do října 2025, jejím hlavním tématem je "vytváření budoucí společnosti pro naše životy". Organizátoři předpokládají, že výstavu navštíví až 28 milionů lidí. Do Ósaky se Expo vrátí po 55 letech. Tehdejší československý pavilon architekta Viktora Rudiše přilákal podle ministerstva zahraničních věcí zhruba jedenáct milionů návštěvníků.

Vláda odsouhlasila rozpočet české účasti na 290 milionu korun pro roky 2023 až 2026. Dalších 170 až 220 milionů se má financovat z externích zdrojů.