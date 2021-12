Cena zlata je z pohledu investora zcela zásadní

Peníze by chtěl každý, nicméně ne každý si je umí vydělat. Samozřejmě, že některé profese jsou ohodnoceny lépe, jiné hůře, nicméně můžete si přijít na docela slušné částky i mimo své zaměstnání, například za pomoci vhodných investic.

Pokud stále patříte v tomto oboru spíše mezi laiky, doporučuje se začínat na něčem všeobecně pochopitelném. Výborně se k tomuto účelu hodí zlato.

Na investice musíte mít peníze

Abyste mohli investovat, budete potřebovat jednu zcela nezbytnou věc, a sice peníze. Bez nich nekoupíte zlato, absence zlata pak znamená nula procent výdělku.

Nemusí se jednat o kdovíjak vysokou částku. Nechcete-li příliš riskovat, případně nemůžete, stačí, když nakoupíte jen za pár tisícovek. Potenciální zisk sice nebude kdovíjak závratný, na druhou stranu v případě neúspěchu si nebudete muset příliš zoufat.

Za všech okolností k tomuto účelu vždy využívejte peníze, jejichž ztráta vás možná bude mrzet, avšak můžete si ji dovolit. Určitě by se nemělo jednat o finance sloužící k zaplacení auta, bytu či něčeho obdobného.

Má stále velkou cenu

Cena zlata je stále poměrně vysoká. Samozřejmě se na tom ve velké míře podílí jeho nedostatek. Čeho je málo, to je prostě cenné. Nicméně pouze o to zde nejde. Kdyby byl žlutý kov pouze hezký, neměl by dnes takovou hodnotu, jakou má.

Jedná se o surovinu, která je využívaná napříč mnoha obory. Velmi poptávaná je například pro výrobu elektrospotřebičů a obecně takřka všeho, co souvisí s elektrickou energií. Jde totiž o velice dobrý vodič, který udělá hodně muziky i při relativně malém množství.

Většinou se používá na výrobky té nejvyšší jakosti. V kalkulačce za dvě stovky nebo v mobilním telefonu za tisícovku ho nejspíše nenajdete.

Kdy je ideální čas pro nákup a kdy naopak pro prodej?

U investic do čehokoliv je vždy nezbytné vědět co nakoupit, kdy nakoupit a následně i kdy prodat. Investiční zlato bývá nejlevnější v období, kdy světové burzy nesužují žádné výraznější potíže. Takovýchto chvil je dnes díky pandemii docela málo, avšak dříve nebo později se zase objeví.

Prodávat je vhodné naopak, když jsou na burze potíže, krachují podniky a obecně se ekonomice nedaří. Pak se zlato jako jedna z málo jistot prodává opravdu velice dobře, a hlavně za dost dobré peníze.

Jsou zde i různá okénka, kdy se vyplatí prodat zlato i v jinak klidných dobách. Takováto okénka jsou tvořena obvykle potížemi s těžbou, jež má na konečnou cenu rovněž vliv. Stačí silný hurikán, záplavy, případně státní převrat v nesprávné zemi a už máte možnost prodávat draze. Je samozřejmě potřeba i toto bedlivě sledovat, ideálně denně.

Mince jsou stejně dobré jako slitky

Nechcete-li příliš riskovat a hodláte nakupovat spíše za menší částky, jsou pro vás lepší spíše mince. Obvykle totiž disponují nižší hodnotou a jako bonus zabírají mnohem méně místa. Slitky obvykle nakupují investoři zkušenější, co si umí počkat na vhodnou příležitost a chytit ji za pačesy.

Slitky se u nás nevyrábějí. Žádná česká mincovna investiční zlato ve formě zlatých cihel nevyrábí. Mezi producenty světově uznávaných zlatých cihliček nepatří ani žádná slovenská mincovna. U nás dostupné slitky většinou pocházejí ze Švýcarska. O to pestřejší je škála cen, za které můžete identické slitky koupit u různých prodejců. Rozpětí cenových nabídek nejlevnějšího a nejdražšího prodejce přesahuje i 10 procent!

Češi tak platí při nákupu zlatých slitků víc než Němci nebo Rakušané. Nákup investičního zlata se jim může zbytečně prodražit.



Existují pro tak extrémní cenové rozdíly racionální důvody?



"Slitek ze stejné rafinérie, stejné hmotnosti a stejné ryzosti by měl mít ve stejné prodejní lokalitě i stejnou prodejní cenu." Říká Pavel Trtík z e-shopu zlate-mince.cz.



Sledovat cenu zlata na komoditní burze proto nestačí.



Srovnávejte i ceny prodejců a nakupujte u takových, kteří jsou levní a na trhu působí již několik let.