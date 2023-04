Domy o pár metrech i na kolech. S covidem vznikly stovky tiny housů, říká autor knihy

Pandemie koronaviru, která lidi z měst hnala do přírody, uspíšila fenomén minimalistického rekreačního bydlení, myslí si autor nové knihy Tiny house Radek Váňa. Se svým týmem ze společnosti Idealab zmapoval pestrou krajinu firem, které v Česku a na Slovensku nabízí dřevostavby, kontejnery nebo mobilní domy.

Na knize Tiny house: Průvodce krajinou minimalistického bydlení v České a Slovenské republice pracoval tým zhruba rok. "V redakci magazínu Archizoom, který spadá pod studio Idealab, jsme zjistili, že nám články na toto téma přibývají, a tak jsme se rozhodli, že o tiny housech připravíme větší materiál. Zmapovali jsme si trh a zjistili, že nabízí stovky takových produktů od různorodých firem a architektů," popisuje Váňa impuls, který nakonec vedl k sepsání průvodce.

Podle něj je momentálně na trhu přes 140 firem, které nabízí nějakou formu minimalistického bydlení. Do knihy se nakonec dostalo 35 z nich. "Určili jsme si hlavní kritéria, která nám sortiment pomohla trochu zúžit. Všechny stavby, které v knize jsou, navrhují české a slovenské firmy. Vyrábí se na území dané země a jsou to komerční produkty. Existuje spousta lidí, kteří si navrhli designové tiny housy, ale nenabízí opakovatelnost - tedy to, že si je zákazník bude moci koupit," říká.

Růst obliby minidomů podle něj urychlila hlavně pandemie koronaviru. "Lidé toužili utéct z města někam do přírody. Druhá věc je, že rekreační bydlení je stále méně dostupné. Chalupa je zkrátka drahá investice. Výhodou minimalistického bydlení je finanční dostupnost a rychlost. Osloví-li člověk etablovanou firmu, může mít svůj domeček už za čtrnáct dní," říká.

Přestože Radek Váňa popisuje tiny housy jako fenomén, osobně si myslí, že poptávka po nich bude v následujících letech spíše slábnout. "Myslím si, že jsme teď v době, kdy tato vlna kulminuje. Trh se přesytil a firem, které s tiny housy podnikají, je zkrátka moc," říká. Malé bydlení bude podle něj v budoucnu sloužit spíš zážitkové turistice. "Koupit si domeček, který by za něco stál, není levné. Většina kupců se pak investice snaží dostat zpátky krátkodobými pronájmy," dodává šéf společnosti Idealab.

Kniha, která oficiálně vychází začátkem května, ukazuje pestrou škálu typizovaných mini domů s rozličným designem, materiálem, využitím i velikostí. Nejmenší typ stavby má jen něco málo přes pět metrů čtverečních, největší končí na dvaatřiceti metrech. Cenově jsou mini domky v rozpětí od 400 tisíc do přibližně čtyř milionů korun.

Podívejte se na některé z nich.