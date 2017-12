před 26 minutami

Je tomu letos 60 let, kdy zemřel architekt, který se nesmazatelně zapsal do dějin české i slovinské architektury. Jože Plečnik po sobě ve Slovinsku zanechal své největší dílo – budovu Národní knihovny. Ta je krásnou ukázkou toho, že světová architektura nemusela vznikat jen na nádvořích pražských královských paláců a zahrad. Stavba je přitom pro Slovince symbolem splněného snu. Když v roce 1991 Slovinsko získalo nezávislost, vláda se rozhodla typickou cihlovou fasádu knihovny umístit na pětisettolarovou bankovku, a to společně s Plečnikovým portrétem. Přitom tak ikonická budova neměla vůbec vzniknout a její stavba byla poznamenána bojem za slovinskou kulturu v mnohonárodnostní Jugoslávii.

