Mrakodrap jako z Pána prstenů. Na dánském venkově vyroste nejvyšší budova v Evropě

Londýnský Shard možná ztratí své prvenství nejvyšší budovy v západní Evropě. Přeroste ho obří mrakodrap, který se už za pár let začne stavět na dánském venkově. Zhruba 320metrový Bestseller chtějí architekti postavit v městečku Brande na území Jutského poloostrova.

Mrakodrap, za kterým stojí architektonické studio Dorte Mandrup, by měl být nejen nejvyšší stavbou v Dánsku, ale i v celé Evropě. "Bude to dominanta, která Brande vypíchne na mapě," řekl pro server The Guardian vedoucí stavby Anders Krogh Vongdrup. Jako zástupce architektonického studia je rád, že městečku může pomoct ke slávě.

Stavbu ekologického mrakodrapu si jednohlasně přejí jak obyvatelé, tak i političtí představitelé Brande. Podle Mortena Dickmana, reportéra lokálních novin, bylo ve městě téměř nemožné sehnat člověka, který by se stavbou vyloženě nesouhlasil.

Pevnina Jutského poloostrova je ale tak plochá, že na stavbu bude vidět ze vzdálenosti až 60 kilometrů. To se nelíbí například Trunu Kamrovi, architektovi z města Aarhus. Jak sám tvrdí, věž v Brande by mohla narušit úchvatný krajinný ráz. "Tak velká budova udělá svět až klaustrofobicky malým. Proč bych se měl na Bestseller dívat i při klidné procházce lesem?" ptá se architekt.

Představou gigantické věže v polích se baví i další obyvatelé okolních měst. Kodaňská média o projektu píšou jako o Sauronově oku, symbolu zlověstného Mordoru z trilogie Pán prstenů.

Kdy by se mohlo začít stavět, zatím není jasné. Podle architektů jsou před položením stavebního kamene ještě roky práce a dlouhá vyjednávání potřebných povolení.

