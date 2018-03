Turisté v Krkonoších se na jaře projdou po nových lávkách, které navrhli studenti architektury

před 12 hodinami

Už na jaře vznikne v Krkonošském národním parku pět nových lávek, které navrhli studenti Fakulty architektury ČVUT.

Společná iniciativa pražského ČVUT a Krkonošského národního parku (KRNAP) začala loni, kdy architektka Hana Seho oslovila správu KRNAP. Projektem se fakulta snažila nabídnout studentům možnost uskutečnit svůj nápad v praxi.

"Již před dvěma lety při prvním ročníku jsme nadchli řadu studentů. Letos jsme zvedli laťku trochu výš a nabídli jsme jako téma semestrálního projektu lávky a mosty. Studenti měli jedinečnou příležitost 'zakopnout o vlastní nohy', realizovat vlastní návrh v plné vážnosti a zodpovědnosti," přibližuje hlavní iniciátorka projektu Hana Seho.

Její snahu ocenila i správa parku. "Lávky přes potoky na turistických chodnících musíme každoročně po zimě stejně opravovat. Nápad ČVUT nás proto velmi zaujal, a to i s ohledem na to, že se snažíme do Krkonoš dostávat něco, čemu bychom mohli říkat kvalitnější architektura," uvedl tiskový mluvčí národního parku Radek Drahný.

Návrhy lávek zpracovávalo třicet studentů z Fakulty architektury ČVUT. Jejich úkolem bylo vytvořit trvanlivou a cenově dostupnou lávku, která se lehce namontuje na obtížně dostupné místo. Volba materiálu přitom nehrála roli.

KRNAP pak nabídl škole konkrétní místa, kde by mohly nové lávky vzniknout. "Společně se správci parku vedoucí ateliérů naší katedry navštívili deset míst. Vybrali jsme si ta, která se nám nejvíc líbila a kde se zdál být největší potenciál pro studentské návrhy," přiblížila architektka Seho.

Z návrhů vybrali vedoucí jednotlivých ateliérů ty nejlepší, na kterých pak studenti spolupracovali. "Tím mimo jiné došlo ve škole k nebývalému efektu, většina studentů pracovala na realizaci projektu někoho jiného, což vytvořilo velmi dobrý efekt na cestě k týmové práci," vypočítává plusy projektu Seho.

Lávky budou umístěny v okolí Špindlerova Mlýna, například na Medvědím potoce u Medvědí boudy, na Hrnčířských boudách nad Pecí pod Sněžkou nebo na Rennerově potoku v Malé Úpě.