Letiště, bývalá továrna nebo tramvajový most. Studenti hledali místo pro Slovanskou epopej

Na pavilon pro Slovanskou epopej byla v minulosti už několikrát vypsána soutěž, ve které se hodnotila vhodná místa pro umístění stavby. Stejně tak byla v minulosti mnohokrát řešena i podoba objektu. Studenti z ateliéru Architektura I pražské UMPRUM se ale tentokrát dívali na téma z jiného pohledu a snažili se odpovědět na to, jak je cyklus velkoformátových obrazů od Alfonse Muchy vnímán dnes, jaký význam má pro Prahu a kde má být pavilon nebo expozice umístěna.

Podle plánů, o nichž rozhodli pražští radní loni v září, by galerie pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy měla stát na Těšnově. Právě toto místo není podle vedoucího ateliéru architektury pražské UMPRUM Jana Šépky vhodně zvoleno, protože posiluje roli magistrály.

"Tak důležité místo si nejprve zasluhuje nějakou celkovou urbanistickou koncepci, která zatím není na stole. Pak teprve můžeme přemýšlet o tom, co sem umístíme," říká Ján Šépka.

Studenti dostali volnou ruku. "Ve výběru místa jsme je nechtěli nijak limitovat. Mohli navrhnout novou budovu nebo epopej umístit i do objektu stávajícího," přibližuje Šépka. Jediným omezením samozřejmě bylo, že musí najít vhodné místo v Praze.

Nelze podle něj vypíchnout jeden nápad, ale vnímat spíše to, jakým způsobem přemýšlí studenti o možné koncepci města. Někdo umístil epopej do bývalé tovární haly na Kolbenově ulici, další do diskutované proluky u hotelu Intercontinental, na letiště, do lodi a jedna ze studentek světově unikátní sbírku umístila do nově postaveného tramvajového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem.

Cyklus maloval Mucha na zámku Zbiroh od roku 1910 celkem 18 let. Tvoří jej 20 velkoplošných obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami českého národa. Epopej je od roku 2010 zařazena na seznam kulturních památek. Obrazy vlastní Praha, které je Mucha daroval. Jeho podmínkou bylo, aby město postavilo na své náklady vhodnou budovu pro jejich expozici. Ta ovšem zatím neexistuje.

Praha jedná o výstavbě budovy pro epopej řadu let. V minulosti se objevil například návrh na její umístění na Výstaviště. Podle dalšího záměru měla být na Žižkově. Žádný plán nebyl realizován.

Klauzurní projekty ateliéru architektury pražské UMPRUM budou od pátku 2. února vidění ve Winternitzově vile v Praze na Smíchově.