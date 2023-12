Starat se o památku hraničí s šílenstvím. Pár dává do kupy pětisetletý dům v Krumlově

Ačkoli věděli, že pustit se do oprav 500 let starého domu v centru Českého Krumlova nebude nic jednoduchého, na to, s čím vším se budou muset potýkat, je nikdo nemohl připravit. "Dům byl po povodních staticky narušený, neměl kanalizaci, střecha byla v havarijním stavu a krov mnohem cennější, než kdokoliv tušil," říká pár, který si po letech práce pro cizí přál vybudovat něco svého.

