"Taková chuděra." Chátrající trafostanici na Vysočině přestavěl v zážitkové ubytování

I to, co dávno ztratilo svou funkci, může s trochou péče sloužit dalším generacím. Myslí si to Jiří Rokoský, který si v Lipnici nad Sázavou všiml chátrající trafostanice a svépomocí ji proměnil na atraktivní ubytování. Na deset metrů čtverečních dokázal vměstnat spaní pro dva, sprchu s toaletou, kuchyň i terasu s výhledem na kraj Vysočiny.

Jiří Rokoský je sice vystudovaný právník, během pandemie koronaviru se ale nadchl do seriálu o tiny housech, což ho inspirovalo ke stavbě ubytování z vyřazeného lodního kontejneru a konečně i záchraně opuštěné trafostanice z roku 1913. "Projížděl jsem Lipnicí nad Sázavou, ale byla tam uzavírka, která mě donutila jet jinudy, než jsem měl ve zvyku. Když jsem míjel trafačku, pomyslel jsem si: 'Ty jo, taková chuděra. Chátrá tu kdoví jak dlouho, a přitom je na tak parádním místě. To musíme koupit, zachránit a dát jí nový smysl," říká otec půlroční dcery. Se svou přítelkyní začali pátrat, komu trafostanice patří. To je dovedlo až k Blance Jahodové, spoluzakladatelce české firmy Emco. "Moc jsme si nevěřili, ale zkusili jsme ji kontaktovat. Ukázalo se, že paní Jahodová je velmi milá, elegantní a energická dáma a my ji asi zaujali nadšením, nápadem a naším přístupem. Trafačku nám svěřila k rekonstrukci," popisuje nadšenec, který za pomoci přátel proměnil chátrající stavbu v romantické ubytování jménem Trafajda. Podívejte se.

