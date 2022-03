V historickém centru Znojma zachránili středověký dům. Je nejlepším penzionem roku

Pohonné hmoty v Česku od pondělí opět zdražují. V mezidenním srovnání od středy do čtvrtka se ceny za litr benzinu Natural 95 zvýšily o 12 haléřů na 44,30 korun, litr nafty o 29 haléřů na 46,50 koruny. Od pondělí do čtvrtka zdražil benzin o 28 haléřů, nafta o 42 haléřů. Vyplývá to z informací společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje.

Nejdražší benzin natankují řidiči v Praze, litr tam vyjde na 44,80 koruny. Naopak nejlevněji ho pořídí v Ústeckém kraji, a to za 43,87 koruny. Pod hranicí 44 korun se prodává litr Naturalu 95 také v Karlovarském a Zlínském kraji.

Nejdražší naftu motoristé načerpají v Praze, litr tam průměrně vyjde na 47,11 koruny. Jde o jediný kraj, kde průměrná cena nafty přesahuje 47 korun za litr. Naopak nejlevněji řidiči natankují ve Zlínském kraji, kde stojí nafta 45,97 koruny za litr. Jde o jediný kraj, kde se průměrná cena nafty nachází pod 46 korunami.