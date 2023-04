Setkávala se tam významná jména. Škola architektury zaujme funkcionalistickými okny

Papež František se po sobotním propuštění z nemocnice účastní mše ke Květné neděli na zaplněném vatikánském Svatopetrském náměstí. Slabým hlasem promluvil k věřícím. Mší začíná Svatý týden a velikonoční obřady, Vatikán mši živě přenáší.

Na mši jsou stovky kněží, kteří mají v rukou olivové ratolesti. Větvičky zelených rostlin si přinesli i přihlížející věřící. Papež jim všem požehnal, píše agentura ANSA. Podle agentury AFP je na náměstí 30 tisíc lidí.

Papež František teprve v sobotu dopoledne opustil římskou nemocnici Gemelli, ve které se léčil se zánětem průdušek. Papeže do nemocnice převezli ve středu, protože si stěžoval na problémy s dýcháním. V uplynulých letech papež podstoupil operaci střeva a měl i problémy s kolenem. Kvůli tomu v poslední době používá invalidní vozík. František už dříve uvedl, že by na svatopetrský trůn rezignoval, pokud by mu zdravotní stav znemožňoval vykonávat mandát.