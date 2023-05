Stojí na pouhých osmi metrech. Hotel v Brně je mimořádně úzký, architekt se zapotil

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis svou stranu Nová demokracie (ND) prohlásil za vítěze parlamentních voleb a uvedl, že má silný mandát k sestavení nové vlády, informuje agentura Reuters. Podle dosud neúplných výsledků konzervativní ND získala náskok 20 procentních bodů před levicovou opoziční stranou SYRIZA expremiéra Alexise Tsiprase, avšak zřejmě nebude mít dostatek hlasů k sestavení jednobarevné vlády.Takovou šanci by ovšem s ohledem na řeckou volební matematiku mohl mít Mitsotakis po dalších volbách, které řecká média označují za druhé kolo.

"Výsledky jsou rozhodující. Ukazují, že Nová demokracie má souhlas lidu vládnout silně a samostatně," uvedl premiér. Řecko podle něj potřebuje silnou vládu, která věří v reformy.

Po sečtení 80 procent hlasů měla ND 40.8 procenta, SYRIZA 20,1 procenta a sociálnědemokratická strana PASOK 11,7 procenta. Tsipras, jehož strana si vedla hůře, než předpovídaly průzkumy, Mitsotakisovi již gratuloval.

Navzdory velkému úspěchu vládní strany je podle zpravodajského webu BBC možné, že ND dá hned přednost druhému kolu před koaličním vyjednáváním.

Před čtyřmi lety necelých 40 procent hlasů stačilo Nové demokracii k zisku 158 poslaneckých křesel ve 300členném řeckém parlamentu, a to díky bonusovým mandátům pro vítěze. Na ty je ovšem nyní nárok až ve druhém kole. Web eKathimerini s odvoláním na zdroje z ND píše, že by se druhé kolo voleb mohlo uskutečnit 25. června.