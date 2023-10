Správce se tu propadl stropem. Chátrající zámek měl namále, je z něj domov seniorů

Vymlácená okna, zarostlé pozemky, opadaná fasáda a shnilé stropy. Budoucnost zámku v jihočeské obci Nová Včelnice ještě před pár lety nevypadala růžově. Někdejší tvrz, jejíž historie sahá do středověku, čtyřicet let chátrala a vypadala, že je na odpis. V roce 2019 se ji ale podařilo prodat a během dvou let se z ní stala pýcha obce, která dnes nabízí domov a péči lidem v pokročilém důchodovém věku.

