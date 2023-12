Tady se budete mít jako v bavlnce. Třeboňské lázně ze 70. let oživily moderní sauny

Caldarium nebo Kneippův chodník nabízí nový saunový svět v Třeboni, který pro lázeňské centrum Aurora navrhlo studio Plus One Architects. Jeho úkolem bylo esteticky navázat na původní budovu ze 70. let minulého století a vytvořit jasný prostor s logickou orientací. "Dostavba lázní byla výzvou, na kvality původního areálu jsme navázali světlou dlažbou a dřevěným obkladem," vysvětlují architektky.

