před 1 hodinou

Co kdyby okolo Kolosea jezdil vlak ze zábavního parku Walta Disneyho a jak by to vypadalo, kdyby se hned vedle Forum Romanum točilo Londýnské oko? Byl by to ještě Řím? Italští architekti tvrdí, že ano. Došli k tomu jednoduchou studií nazvanou What if, která zkoumá, jak by část historického města proměnily ikonické stavby z kulturně odlišného prostředí. "Díky technologiím a snadnější výměně informací mají i kulturně vzdálené země určitou geografickou podobnost, Řím byl ale natolik uzavřeným místem, že i velký zásah do urbanistického prostředí nezmění charakter historického města," řekli pro Aktuálně.cz architekti ze studia m2ft architects. Podívejte se na jejich vizualizace.