Charakter ulice Pernerova v pražském Karlíně se stihl změnit během šesti let. V místě, kde do roku 2015 stála budova bývalého autoservisu Praga a slévárenské haly Karlin Studios, jsou dnes moderní stavby s byty a kancelářemi. Z fabriky zbylo jen torzo průčelní stěny. Dnes slouží jako brána do coworkingového prostoru, který má být novým startem pro práci v době postcovidové.

V budově, která nese název Praga Office & Garden si nechala vybudovat sdílené kanceláře společnost Scott.Weber. Architektem interiéru byl Ivo Kratochvíl, který ve vyšších patrech zřídil několik soukromých kanceláří s kuchyňkou a přízemí přizpůsobil potřebám coworkingového prostoru. Je v něm kavárna, sdílené stoly, nahrávací studio pro tvorbu podcastů i zasedačky. Podívejte se.