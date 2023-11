"A ta sjezdovka bude kde, prosím?" Lanovka by Pražanům zkrátila cestu, má ale odpůrce

Ze sídliště Bohnice autobusem do Kobylis, z nich metrem na Vltavskou a pak tramvají. Cesta z pravého břehu Vltavy do Dejvic v Praze 6 dnes lidem zabere nejméně 40 minut. Za pár let by se ale mohla výrazně zkrátit. Jak ukazuje nové video z dílny dopravního podniku a vítězného studia William Matthews Associates, lanovka přes Vltavu pojede sedm minut a přepraví až 4000 lidí za hodinu.

"Záběry lokality jsme natočili letos v létě z dronů buď přesně v ose jízdní dráhy plánované lanovky, nebo paralelně s odstupy a z různých úhlů. Do nich jsme pak zasadili vizualizace stanic, sloupů a gondol," popsal na svých stránkách pražský dopravní podnik. Stanice a sloupy vychází z vítězného návrhu britského studia a jejich podoba se nezmění. Kabiny jsou zatím neutrální, jejich finální vzhled vzejde z veřejné zakázky podle vítězného dodavatele. Video ukazuje dechberoucí výhledy na Trojskou kotlinu i panorama stověžaté Prahy. Lanovka na něm překonává přibližně dvoukilometrovou vzdálenost mezi Podbabou v Praze 6 a zastávkou Krakov na sídlišti Bohnice, přičemž zastavuje na Císařském ostrově nedaleko pražské zoologické zahrady. "Za mě naprosto super!" píšou lidé v komentářích pod videem. "Už aby to bylo," těší se další. Mezi Podbabou a Trojou jezdí v současné době přívoz, do Bohnic pak cestující musí využít autobusovou linku 236, která je během hodiny schopná přepravit jen nižší stovky lidí. "Od obyvatel ze sídliště Bohnice je přitom velká poptávka po cestování na vysoké školy v Dejvicích nebo v Suchdole. Nová lanovka s jízdní dobou sedm minut a kapacitou 4000 lidí za hodinu pro ně bude znamenat výraznou úsporu času," shrnuje dopravní podnik. Podobu stanic a sloupů navrhlo studio William Matthews Associates, které je také autorem lanovky v Londýně (London Cable Car). | Foto: Aktuálně.cz/ William Matthews Associates Vydrží vítr sto čtyřicet kilometrů v hodině Návrh lanovky, s nímž v loňské veřejné soutěži vyhrálo britské studio William Matthews Associates, počítá s odolností stavby vůči silnému větru nebo povodním. Dráha využívá systém tří lan - dvě z nich kabiny kotví, třetí je pohání ve směru jízdy. Součástí lanovky bude také evakuační kabina, která se k cestujícím v nouzi dostane po třetím laně a přepraví je do stanice. Podobný systém lanovek je třeba ve švýcarských nebo rakouských Alpách, kde kabiny vozí cestující ve výšce tří tisíc metrů nad mořem, a musí tak odolávat silnému větru. Budoucí pražské gondoly by podle dopravního podniku měly vydržet nárazy o rychlosti až sto čtyřicet kilometrů v hodině. Podoba celkem tří stanic je jednoduchá a snaží se zapadnout do okolního prostředí. "Návrh jemně vstupuje do prostředí kompaktně navrženými stanicemi, jejichž střechy se průběžně proměňují a reagují na bezprostřední okolí, a také návrhem jednoduchých pylonů, které v rámci jedné formy elegantně integrují veškerou potřebnou technickou infrastrukturu," okomentovali svoji práci architekti. Na stavbu už pražští zastupitelé schválili změnu územního plánu, neznamená to ale, že lanovku skutečně postaví. Projekt je teď v procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA), jehož cílem je zmírnit nepříznivé vlivy realizace na její bezprostřední okolí. Snímek zachycuje vizualizaci stanice Podbaba, která v blízkosti břehu Vltavy zajistí přestup mezi tramvajemi, vlaky, autobusy a právě lanovkou. | Foto: Aktuálně.cz/ William Matthews Associates "Kravina" a "ptákovina" Názory na stavbu lanovky se ze strany politiků i veřejnosti liší. Někteří pražští zastupitelé a radní projekt označují za vyhazování peněz a mrhání časem. Například radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS) v minulosti řekl, že na takovou "kravinu" peníze z městského rozpočtu rozhodně nedá. Koaliční zastupitel David Vodrážka (ODS) zase lanovku označil za "ptákovinu". Kritikům se nelíbí, že téměř bezemisní doprava má Dejvice s Trojou a Bohnicemi propojit jen do doby, než vznikne plánovaná tramvajová trať s novým mostem v Troji a tunelem do Bohnic, které město plánuje na rok 2030. Lanovka přibližně za dvě miliardy korun by tak byla řešením jen "na pár let". Související Praha ukázala lanovku z Podbaby do Bohnic. Navrhnou ji Britové, stanice budou tři 19 fotografií "A ta sjezdovka bude kde, prosím?" ptají se lidé s nadsázkou. "Kdybychom se rovnou věnovali tramvajovému propojení Bohnic, Troji a Podbaby, ušetřili bychom spoustu peněz za výstavbu lanovky," shrnuje obavy zastupitel Prahy 8 Martin Štěrba. Své výhrady má k lanovce také radnice Prahy 6, která k projektu vydala negativní stanovisko. Podle ní neřeší v Podbabě záchytné parkoviště ani napojení na městskou hromadnou dopravu. "Předložená dokumentace otázku parkování na podbabské straně vůbec neřeší, vedle toho neřeší ani otázku pěších vazeb v Podbabě s ohledem na bezpečné přestupy," uvedl radní Petr Palacký (Zelení) a dodává, že pokud by se lanovka stala jednou z cest, jak se dostat do zoo, už tak přetížené příjezdové cesty by zahltila automobilová doprava.

