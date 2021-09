Nejkrásnější stavba v Brně? Bydlení v továrně cílí na komunitu, má ateliéry i bistro

Nový bytový dům v Brně vznikl proměnou továrenských skladů. Industriální budova nazvaná Dada District propojuje soukromí s občanskou vybaveností i uměním a financovalo ji dvanáct nadšenců, kteří toužili po vlastním bydlení v loftu. Budova obohacuje okolí atraktivní fasádou, kulturou i zelenou střechou, která zadržuje dešťovou vodu a spojuje komunitu.

Přestavbu budovy navrhl brněnský ateliér Kogaa studio a získal za ni nominaci na Českou cenu za architekturu.

"S přítelkyní a kamarádem jsme se rozhodli, že chceme bydlet v loftu, ale nikde jsme žádný nemohli najít. Jezdili jsme tedy autem po Brně a hledali továrnu, kterou by nám někdo prodal. Museli jsme také vymyslet financování, protože nejsme developeři, kteří by měli peníze na celou tu koupi a rekonstrukci. A tak jsme se rozhodli, že seženeme dalších dvanáct bláznů, kteří by dali peníze ještě předtím, než bychom továrnu koupili, a celé by to s námi zrekonstruovali a postavili si bydlení svých snů," vysvětloval jeden z majitelů při loňském festivalu Open House Brno.

