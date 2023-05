Nejdřív slévárna, pak největší newsroom v Česku. Festival láká i do budovy Economie

Odolala povodním, gentrifikaci i nové developerské výstavbě. Industriální budova, v níž dnes sedí novináři z vydavatelství Economia, stojí v pražském Karlíně od 19. století. Za Rakouska-Uherska sloužila jako slévárna parních kotlů, po roce 1989 ale monumentální prostory ztratily své využití a trvalo patnáct let, než se proměnily v největší newsroom v Česku. V sobotu si budovu můžete volně projít.

Vydavatelství Economia, které vlastní Hospodářské noviny, Respekt, Ekonom, Centrum nebo Aktuálně.cz, se poprvé zapojilo do festivalu otevřených budov Open House Praha. V sobotu od 10 do 18 hodin zve na prohlídky do svého památkově chráněného sídla.

Bývalou slévárnu, v níž dělníci vyráběli parní kotle, letadla nebo turbíny, v roce 2013 proměnil v prostory pro novináře ateliér Ricardo Bofill Taller de Arquitectura. Před tím málokdo věřil, že jde sto let starou halu zachránit a přizpůsobit novému využití. Mezinárodní studio ale mělo s podobnými projekty už bohaté zkušenosti.

"Podle nás architektura nikdy nemá jen jednu funkci, vždy ji můžeme adaptovat pro jiné účely. A právě z toho vycházíme. Vypovídá o tom i naše studio, které sídlí v bývalé cementové fabrice. Stačilo dodělat pár pater, abychom uvnitř mohli sedět my lidé. V případě karlínské budovy to bylo podobné, důležité bylo věřit, že historie jde skloubit s budoucností, jen se musel najít způsob, jak je propojit," řekl před časem v rozhovoru pro Aktuálně.cz vedoucí architekt Jean-Pierre Carniaux.

Na doladění interiéru pro potřeby redakce společnost Economia oslovila české architektonické studio Atelier Kunc architects. Podmínkou ateliéru Ricarda Bofilla tehdy bylo, aby české studio ladilo nábytek jen do čistě bílé barvy. "Celý interiér jsme pojali ne jako klasické open space kanceláře, ale jako obytnou krajinu. A pokusili se tak rozmlžit hranici mezi tím, co nazýváme kanceláří a domovem," vysvětlují Michal Kunc a Michal Matějíček.

Nahlédněte s námi do největšího newsroomu nejen v Česku, ale i ve střední Evropě. V galerii se dozvíte například to, kdo a jak využívá takzvané vířivky i kolik v budově pracuje lidí.