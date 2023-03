Mileniálové si proměnili byt v ďáblickém paneláku. Prostor nově rozdělují luxfery

Psycholog a spisovatel dlouho bydleli v pronájmu na sídlišti v pražských Ďáblicích. Lokalitu si oblíbili, a když začali uvažovat o vlastním bydlení, rozhodli se hledat ve stejné čtvrti. Měli štěstí, podařilo se jim koupit byt v sousedním domě. Velikostí byl akorát, potřeboval ale rekonstrukci. Pár proto oslovil studio Papundekl, které pro něj navrhlo bydlení odrážející mileniálský styl života.

Majitelé přiznávají, že se dlouho nemohli shodnout na tom, jak by měl interiér působit. "Nakonec jsme se rozhodli pro relativně střídmou rekonstrukci a byt doplnili o hru s modernismem 50. let minulého století a sytou barevnost, jakou mají země na obratníku Raka. Stoly z exotického dřeva v hlavním obytném prostoru doplňují chromované židle, pohovka je v barvě kari, máme tu kaktusy a také karmínový perský koberec," popisuje dvojice.

Zadáním pro studio Papundekl bylo, aby se interiér prosvětlil a současně v sobě odrážel respekt k sídlišti z 60. let minulého století. "Aby se do středu bytu dostalo více přirozeného světla, navrhli jsme nové příčky kompletně z luxfer. Světlo tak prochází napříč celým bytem. Luxfery mají dobré akustické vlastnosti, propouští světlo a lze je jednoduše poskládat i do oblouku, což jsme využili pro zaoblení původně krkolomné uličky kolem koupelnového jádra," popisují architekti Šimon Bierhanzl a Jan Bárta.

Podívejte se na nápaditou proměnu.