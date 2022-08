Největší stromový hotel v Itálii stojí na kuřích nohách. Ubytovává jen dospělé a psy

Vysoko v horách nad italským městem Brixen, kam byl vyhnán Karel Havlíček Borovský, se za vysokými smrky skrývá hotel My Arbor. Manželé Huberovi ho před čtyřmi lety nechali postavit ve svahu poblíž sjezdovky, a přestože ho obklopuje divoká příroda, nepadl při tom jediný strom. Rodina v něm nabízí celou řadu letních i zimních aktivit, odpočinek v lázních a zážitkovou gastronomii.

Markus a Renate Huberovi deset let snili o tom, že si v Dolomitech postaví vlastní hotel. Měli pozemek, povolení i vizi, stavbu však nakonec zablokovalo tehdejší vedení města Brixen, které už nechtělo do oblasti lákat více turistů. V roce 2018 se ale situace změnila. Nedaleké lyžařské středisko Plose bojovalo o přežití, a tak se město rozhodlo, že v regionu navýší kapacitu ubytování. Rodina dostala zelenou.

Společně s architekty navrhli netradiční hotel My Arbor, který opisuje terén a koruny stromů. Díky tomu z údolí není téměř vidět. O provoz ubytování se majitelé starají se svými dvěma dětmi. Vizí je, že až budou připraveni, vedení plně převezmou. "Otec by nám hotel už dávno předal. Zamiloval se teď do farmaření. Postupně sice nabíráme více odpovědnosti, ale osobně jsem ráda, že majiteli jsou stále rodiče," vysvětluje sotva třicetiletá Alexandra, která jde ve stopách svého otce.

Pětihvězdičkový hotel, který patří do kategorie "jen pro dospělé", je na serveru Amazing Places, který vybírá kouzelná místa z Česka, Slovenska a nově také Tyrolska. Galerie je součástí seriálu, v němž Aktuálně.cz představuje pozoruhodná místa v italských a rakouských Alpách. Podívejte se.