Hlubočepští stopli výstavbu bytů, místo nich mají hřiště. Developer stejně vydělal

Po několikaletém sporu s developerem mají obyvatelé pražských Hlubočep konečně klid. Prostor přezdívaný "plácek" u vstupu do Prokopského údolí se proměnil v dětské hřiště s vodními prvky a prolézačkami. Jeho původní majitel, společnost JRD, chtěl v místech vybudovat dva bytové domy a podzemní parkoviště, což u místních vyvolalo odpor. Od roku 2016 tak bojovali o to, aby parcela zůstala volná.

Záchranu veřejného prostoru lidé z okolí iniciovali poté, co developer získal zelenou od stavebních úřadů městské části i magistrátu. V čele se spolkem Prokopovo založili petici a přesvědčili radnici, aby parcelu s majitelem směnila za pozemek v jiné části města. To se nakonec podařilo, i když ne tak, jak si někteří z Prahy 5 představovali.

Městská část developerovi nabídla pozemek v centru Smíchova, který do té doby sloužil jako hřiště při mateřské škole. "Výsledkem tohoto festivalu hamižnosti je, že developer získal nesrovnatelně lukrativnější pozemek v centrální části Smíchova a městská část tam ztratila dětské hřiště. My jsme svůj plácek ovšem zachránili, hlavně, že máme kde pít pivo a venčit své psy," popisuje s hořkostí předseda Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí Josef Matoušek.

Ke směně pozemků přitom vůbec nemuselo dojít. Jak tvrdí, stačilo počkat na ukončení soudního procesu, který v roce 2012 Matoušek sám inicioval. Soudce v něm po šesti letech uznal, že se na parcele u Prokopského údolí stavět nesmí, protože to neumožňuje zákon. Zůstal by však v majetku developera a území by mohlo ležet ladem.

Nové hřiště obklopené zelení si hlubočepští vesměs chválí. Děti baví hlavně vodní kaskáda a několik stavidel pro zadržování vody. Podívejte se.