Cibulka, kachlíkárna i vily. Nahlédněte do budov, které se v Praze otevřou lidem

Jak uvnitř vypadá Lannova vila, v jakém stavu je usedlost Cibulka a povedla se rekonstrukce bývalých Elektrických podniků? O víkendu to ukáže festival Open House, který v Praze zpřístupní historické památky, kostely, paláce nebo nově opravené ikony z dob funkcionalismu.

Den otevřených dveří bude mít o víkendu celkem 101 staveb v Praze. Organizátoři festivalu Open House letos na program zařadili díla architektů Josipa Plečnika a Pavla Janáka, kteří by letos oslavili 150, respektive 140 let od svého narození. Lidé se dostanou také do staveb od architekta Emila Králíčka, jako je jeho dřevěný kostel svatého Vojtěcha v pražské Libni nebo kubistický palác Diamant ve Spálené ulici. Zajímavé bude vidět i to, jak se povedly některé rekonstrukce a stavby dokončené v loňském roce.

Podívejte se, které domy stojí za to o víkendu navštívit.