Burgenland – svoboda a příležitosti zalité sluncem

16. 4. 2018

Ať už na kole nebo pěšky, při (kite)surfingu nebo plachtění – Burgenland má téměř celoročně perfektní podmínky k tomu, abyste si pořádně zasportovali a vyčistili si hlavu. Tento článek je součástí speciálního projektu připraveného ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.

Komerční projekt - Burgenland, česky někdy zvaný též Burgenlandsko nebo dokonce Hradsko, je nejvýchodnější rakouskou spolkovou zemí ležící podél hranice s Maďarskem. Turisty láká především 300 slunečnými dny a opravdu pestrou nabídkou výletních míst a příležitostí pro celou rodinu.

Turistika napříč přírodou i zájmy

Burgenland má zkrátka pro každého něco. Milovníci přírody zde naleznou hned šest přírodních parků, především národní park Neusiedler See-Seewinkel, jehož část je pod názvem Kulturní krajina Neziderského jezera zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

K pěším túrám vhodným pro celou rodinu láká Burgenland především prostřednictvím turistických cest bez extrémních výšek a prudkých stoupání, vedoucích velmi pestrou krajinou. Kupříkladu dálková turistická cesta Alpannonia vás provede od výběžků Alp až po Panonskou nížinu. Jde o dálkovou trasu, na které vás čekají především působivé panoramatické výhledy.

Naleznete tu i řadu tematických tras, jako je například putování po vinných stezkách v jihoburgenlandském údolí Pinkatal, cestu jablek v pahorkatině Neuhauser Hügelland nebo cesta třešňových květů podél pohoří Leithagebirge. Ta je obzvláště působivá v jarním období, takže pokud si ji chcete vychutnat, neměli byste s rozhodováním o návštěvě této oblasti otálet.

Milovníci běhu a nordic walkingu se mohou zabavit v areálu Nord Walking Panorama Park v Bad Tatzmannsdorfu na Neziderském jezeře (Neusiedler See), v aréně pohybu ve Stegersbachu či v aréně pro běh a severskou chůzi v Seewinkel-Heidebodenu.

Na kole i v sedle

Cyklistům nabízí "Země slunce", jak se také Burgenlandu občas přezdívá, na 2500 kilometrů výborně upravených a kvalitně zmapovaných cyklostezek a cyklotras od pohodlných, vhodných pro rodiny s dětmi, přes sportovní až po náročné přírodní sjezdy pro horská kola.

Vychutnat si můžete například velmi oblíbenou cyklotrasu kolem Neziderského jezera, oceněnou pěti hvězdičkami ADFC (německé sdružení příznivců jízdních kol). Nadchne vás romantickými cestami podél pásu rákosí, fantastickým výhledem na jezero a idylickými cestičkami mezi vinicemi, mokřady a solnými jezírky. Nebo můžete využít zkrácenou variantu a přeplout jezero trajektem z Illmitzu do Mörbisch am See. Jde o výtečnou výletovou verzi vhodnou pro rodiny s menšími dětmi.

Oblast Burgenlandu disponuje velmi solidní sítí půjčoven a opraven jízdních kol, mnoha pěknými hotely a penziony, díky kterým lze v oblasti podnikat i vícedenní výlety a zdejší pobyt si náležitě užít. Pro zpestření lze navštívit i řadu historicky zajímavých míst, kupříkladu most v Andau nebo Panevropské piknikové tábořiště. Doporučit můžeme výlet k termálním pramenům na letní ostrov St. Martins, kde si lze užít příjemně teplou vodu nebo se osvěžit v baru na pláži. Odvážlivci na horských kolech se vydávají na prudké sjezdy v regionu Rosalia, na Geschriebensteinu a v Eisenbergu.

Jižní Burgenland je navíc považován také za ráj elektrokol, podpořený sítí půjčoven a výborně vyznačenými, i vícedenními několikadenními, trasami, na které lze v případě zájmu vyrazit i s průvodcem. Podniknout lze i výpravy na šlapací drezíně nebo výlety na čtyřkolkách, případně dvoukolkách Segway.

Tématicky orientovaných tras je v Burgenlandu bezpočet, pro zajímavost můžeme například uvést trasu vedenou podél bývalé železné opony, jež rozdělovala západní a východní Evropu téměř 50 let. Trasa EuroVelo 13 začíná v Burgenlandu na hranici se Slovenskem a vede podél rakousko-maďarské hranice až k hranici se Slovinskem.

Zkrátka nepřijdou ani milovníci koní. Ti se mohou v sedle toulat krajinou po 1500 kilometrech jezdeckých stezek. K dispozici jsou zde desítky jezdeckých stájí, jezdeckých hostinců, statků a dalších podniků, sdružených v asociaci Burgenland im Galopp, která se zasloužila o to, že se z Burgenlandu stal největší a nejatraktivnější jezdecký region v Rakousku. Možnost plánování tras na koni je podpořena možností bezplatného zapůjčení GPS navigace

Koupání, vodní sporty a další zážitky

Díky četným jezerům a přírodním nádržím a koupalištím je Burgenland rájem také pro milovníky vody a vodních sportů. Chcete si užít jachting, kanoistiku, surfing nebo v poslední době stále populárnější kitesurfing? Pak stačí zajít do některé ze zdejších půjčoven a pokud jste žádný z těchto sportů doposud nezkusili, nevadí, k dispozici jsou vám zkušení instruktoři.

Perfektní den s celou rodinou lze strávit v St. Margarethenu, 15 kilometrů od Eisenstadtu v Burgenlandu se nachází Familypark Neusiedlersee se čtyřmi tematickými oblastmi a bezpočtem aktivit. Návštěvníky očekává pestrá směs jízdních a vodních atrakcí, lezeckých stěn a zážitkových areálů.

V roce 2018 jsou pro hosty připraveny dvě nové atrakce. První naučí jódlovat každého, kdo se odváží v horské vesničce absolvovat osm metrů volného pádu z věže. Druhá je poklidnější - nostalgický pohádkový kolotoč se zvířátky a houpajícími se gondolami. Pohádkový les sice není nový, ale je zrekonstruovaný a doplněný o mnoho dalších postav známých z pohádek. Vstup a atrakce si lze objednat i online.

Tento článek vznikl ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.