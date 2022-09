Buckinghamský palác zveřejnil fotografii z kaple posledního odpočinku Alžběty II.

Buckinghamský palác zveřejnil fotografii nového náhrobního kamene označujícího místo posledního odpočinku královny Alžběty II. Veřejnost tak může už nyní nahlédnout do kaple, která se koncem příštího týdne otevře návštěvníkům hradu Windsor.

Černý náhrobní kámen byl zasazen do podlahy kaple Jiřího VI. na Windsorském hradu, kde byla královna pohřbena. Do kamene bylo vyryto jméno královny, jejích rodičů a jejího zesnulého manžela Philipa, vévody z Edinburghu. Nová deska nahrazuje tu předchozí, která byla věnována Jiřímu VI. a královně matce.

Všichni čtyři členové královské rodiny byli členy Podvazkového řádu, což je nejvyšší a zároveň nejstarší britské královské vyznamenání. Historie řádu sahá až do středověku a jsou jím oceněni panovníci a další vysoce postavení, včetně bývalých premiérů a bývalých vojenských náčelníků.

Čerstvě instalovaný kámen je také obklopen květinovými poctami a věnci u příležitosti královniny smrti. Kámen je vyroben z ručně vyřezávaného belgického černého mramoru s mosaznými písmeny.

Do kaple bude mít od čtvrtka přístup i veřejnost, a to každý den kromě neděle, kdy je kaple otevřená pouze pro věřící. Vstup do hradu činí podle webových stránek hradu 26,50 liber pro dospělou osobu ve všední dny, o sobotách je vstupné od dvě libry vyšší.