Práce snů pro samotáře a pivaře. Opuštěný ostrov hledá správce hospody

Obec v severozápadní Anglii hledá nového provozovatele hospody na osamělém ostrůvku Piel. Neměl by mu vadit tradiční rituál, kdy je při nástupu do funkce polit kbelíkem piva.

Hospodu Ship Inn navštěvují hlavně turisté, rybáři a námořníci, jinak ale bude hospodský trávit velké množství času o samotě. Bude mít na starosti čepování piva i údržbu toalet a k tomu dohled nad zříceninou hradu ze začátku 14. století. S prací by měl nový "vladař" ostrova začít od dubna.

Předchozího hospodského, který ostrov spravoval od roku 2008, propustila samospráva z nájmu budovy Ship Inn letos v květnu a několik měsíců zajišťovala provoz sama. V těchto měsících proběhla výmalba a další údržba objektu. Samospráva chtěla mít také větší přehled o nákladech spojených s provozem hospody. Nyní hledá "dostatečně zkušeného provozního", který by se práce ujal alespoň na deset let, upřesnil web The Business Insider.

Osoba pověřená provozem hospody je tradičně korunována králem ostrova Piel. Ceremoniál končí tím, že se králi na hlavu vylije několik kýblů piva. Každý, kdo omylem usedne na králův trůn, musí všem návštěvníkům hospody koupit pivo.

Správce ostrova si musí zvyknout na samotu, zejména v zimě je Piel prakticky opuštěný. Právě král je obvykle jediným stálým obyvatelem. Mimo Ship Inn je zde osm starých rybářských chat, které většinou využívají námořníci jako letní sídla.

Potvrzuje to i John Murphy, který pořádá výlety na ostrov již 40 let. Budoucí král podle něj musí být velmi oddaný své práci. "Nemůžete si jen tak zajít do Teska, když jste na Pielu. Potřebujete odhodlání a vášeň pro samotu a klid. Hodí se na to jen velmi specifický typ osobnosti," myslí si.

Mezi dubnem a zářím je Piel možné navštívit trajektem, který vyjíždí z ostrova Roa. Lístek stojí v přepočtu necelých 150 korun.