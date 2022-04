Brazilská armáda nakoupila 35 tisíc tabletek Viagry. Je to na krevní tlak, hájí se

Hokejisté Sparty dokázali v pondělí postoupit po šesti letech do finále extraligy, v boji o titul proti Třinci však budou s největší pravděpodobností postrádat jednoho ze svých klíčových útočníků Davida Tomáška. Nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů odstoupil z pátého semifinále proti Českým Budějovicím po první třetině a podle neoficiálních informací má poraněný kotník.

Šestadvacetiletý Tomášek se zranil v závěru první třetiny při šarvátce s útočníkem Motoru Jiřím Novotným. Ještě před tím stihl svým šestým gólem v play off posunout Spartu do vedení, od druhé dvacetiminutovky už v sestavě Pražanů chyběl. Tomášek dosud v deseti zápasech play off nasbíral 13 bodů za šest branek a sedm asistencí a výrazně se tak podepsal pod postup Sparty do finále.

Pondělní utkání nedohrál ani obránce Adam Polášek, který by ale ve finále neměl chybět. Boj o titul začne v pondělí na ledě Třince.