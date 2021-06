Hrozila jatka. Dívka "přeprala" medvěda a zachránila své psy, drama zachytila kamera

Neuvěřitelnou odvahu nebo nebezpečný risk předvedla sedmnáctiletá Hailey Morinicová z Bradbury v americké Kalifornii. Poté co uslyšela na dvoře štěkat své psy, šla zjistit, co je důvodem jejich vzrušení. „Nejdřív jsem si myslela, že je to legrační pes,“ cituje dívku list Daily Mail. Na plotě ale stála samice medvěda baribala s mláďaty.

