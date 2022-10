"Bramborový" útok aktivistů na Monetův obraz způsobil pěticifernou škodu v eurech

Vznik koalice v Praze se ani po úterním jednání Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN nepřiblížil. Spolu nadále odmítá přibrat do možné koalice také hnutí Praha sobě. Naopak Piráti na přítomnosti hnutí trvají, když s ním v minulém týdnu uzavřeli Alianci stability a v jednáních chtějí postupovat výhradně společně. Novinářům to řekli zástupci Spolu a Pirátů.

Spolu bude nadále jednat o programu se STAN a podle svých zástupců stále nechává otevřené dveře pro Piráty, kdyby se rozhodli z aliance s Prahou sobě vystoupit. Volby v Praze vyhrála koalice Spolu před druhým hnutím ANO a třetími Piráty.

"Ještě k žádné dohodě nedošlo. Pravda je taková, že Piráti nepřistoupili nebo se nepřipojili k myšlence složit koalici pražskou na podkladě vládní. K tomu se připojil pouze STAN, který to odsouhlasil. Piráti to odmítli, de facto tím vznik koalice zablokovali," řekl poslanec a lídr Spolu Bohuslav Svoboda (ODS).

Zástupci Spolu řekli, že dveře pro Piráty, pokud by si rozmysleli alianci s Prahou sobě, nechávají stále otevřené. "A to pro případnou změnu názoru Pirátů, kteří by možná ještě zvážili to, jestli se přeci jenom nechtějí na tom vládním půdorysu v Praze podílet," řekl předseda klubu Spolu a vyjednavač Zdeněk Zajíček (ODS).