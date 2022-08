Hotel bojuje o nové zaměstnance svérázně, zaplatí jim tetování

Uspět v pohostinství v postpandemické době stále více připomíná boj na život a na smrt. Rozhodující v bitvě s konkurencí je i kvalita služeb poskytovaná zaměstnanci. Jeden německý hotelový řetězec se dokonce rozhodl odlákat svým rivalům jejich prvotřídní personál. Mezi zaměstnanecké benefity zařadil tetování.

Německý řetězec Ruby Hotels nabízí nováčkům 500 eur jako úhradu za nové tetování. A nejen to. Zaměstnanci mohou za v přepočtu 12 tisíc korun navštívit kromě tetovacího salonu také salon kadeřnický nebo si nechat propíchnout libovolnou část těla piercingem. Podmínkou je pracovat pro hotel, který má v Evropě šestnáct zastoupení, minimálně půl roku. O tvůrčí práci s HR píše CNN.

A nová strategie se osvědčila. Stačilo něco přes jeden měsíc a počet zájemců o zaměstnání pro zmíněný řetězec stoupl o čtvrtinu, letním prázdninám navzdory.

"Když vezmeme v úvahu nedostatek pracovní síly v hotelích po celé Evropě, je to opravdu uspokojivý výsledek," chválí si nápad šéfka oddělení lidských zdrojů Ruby Hotels Uta Scheurerová. Nijak nezastírá, že kampaň současně funguje jako reklama. Zároveň ale upozorňuje, že je navržená tak, aby přilákala přesně ty zaměstnance, které řetězec potřebuje. "Týmové hráče, kteří si zakládají na osobitosti, duchu a individualitě," stojí v prohlášení firmy.

Chceme výrazné osobnosti

"Velmi rádi bychom tu měli výrazné osobnosti a chceme, aby to bylo vidět," vysvětluje manažerka, která jde sama příkladem, po levé paži se jí pne tetování květiny. Věří, že různorodý koktejl osobností přispěje k vytvoření zajímavé atmosféry, která lidi do hotelu naláká. "Mimochodem," dodává,"všichni chtějí tetování. Takže jsme svým přístupem uhodili hřebíček na hlavičku."

A pokud by se dosavadní zaměstnanci cítili o nový benefit ochuzeni, také dostanou možnost se zapojit. Když firmě dohodí nováčka, budou si moci zajít do salonu i oni. Čas rozmyslet si, jestli do tetovacího nebo kadeřnického, mají do konce roku. Pak náborová kampaň končí.