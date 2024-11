BIOFARMA DoRa: Farma, kde učíme Čechy milovat kozí produkty

Farma boří veškeré předsudky o kozím mléce

BIOFARMU DoRa vybudovali manželé Dobrovolní se synem Matějem. Bez větších zkušeností se přestěhovali z Prahy do Ratibořic a pustili se do farmaření. Z původního chovu dvou koz se vypracovali do podoby, kdy jejich výrobky najdete v obchodech a e-shopech po celé zemi. Kozí jogurt s vanilkovou příchutí jim navíc vynesl prestižní ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 2022.

Matěj Pastrňák začíná své vyprávění s nádechem nostalgie, které by klidně mohlo sloužit jako scénář televizního seriálu o návratu ke kořenům. "Tatínek, ač strávil celý život v Praze, má kořeny na Vysočině," začíná Matěj. Po restituci statku v Ratibořicích v devadesátých letech čelili rodinnému dilematu - neměli žádné zkušenosti se zemědělstvím. Přesto s otcem elektroinženýrem a matkou ekonomkou začali chovem králíků. Nakonec koupili dvě kozy a maminka začala z mléka vyrábět produkty. "Postupně tyto produkty slavily úspěchy u zákazníků a my jsme začali rozšiřovat i naše stáda," pokračuje ve vyprávění Matěj.

BIOFARMA DoRa se může pochlubit vlastní mlékárnou, kde se denně zpracovává kozí mléko do řady kvalitních výrobků. "Naše hlavní produkty jsou kysané mléčné výrobky - jogurty, kefíry, tvarohové pomazánky a čerstvé sýry," vysvětluje Matěj. Mezi nejnovější přírůstky patří probiotický nápoj Bifidora, který plánují obohatit o další svěží příchutě.

Video: Regionální potravina

BIOFARMA DoRa se pyšní dvěma oceněními Regionální potravina - za bio jogurtové kozí mléko s vanilkovou příchutí a bílý pomazánkový kozí sýr. "Chceme dokázat, že i na malé farmě lze díky inovativnímu přístupu a odhodlání vyrábět špičkové produkty," říká Matěj Pastrňák. Farma s 200letou historií dnes ekologicky hospodaří s více než 550 dojícími kozami. Celé stádo včetně mladých zvířat čítá až 1 000 hlav. Klíčovým okamžikem byl podle Matěje Pastrňáka přechod na ekologické zemědělství a vstup Česka do EU, kdy se modernizovaly technologie. Je tedy skvělým příkladem toho, jak se dají skloubit tradice s moderními přístupy. Dnes na farmě spolupracují tři generace, včetně 90letého dědečka. "Dědovi je devadesát a stále ho baví pomáhat. Říká, že kozí mléko je jeho tajemství dlouhověkosti," směje se Matěj.

Farma má také vlastní kavárnu, kde návštěvníci mohou nejen zakoupit, ale i ochutnat místní produkty. "Největší odměnou pro nás je, když návštěvníci ocení, jak to tu máme krásné," říká s úsměvem Matěj Pastrňák. "Snažíme se bořit předsudky o kozím mléce a učit Čechy konzumovat kozí produkty," dodává. Na farmě také pořádají množství výukových programů pro školy. "Svoje si tu najdou děti již od školek až po vysoké školy. Chceme mít co říct všem generacím," uzavírá Matěj Pastrňák.

