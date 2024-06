Bez ohledu na to, co najdu, vždy to odevzdám, říká bezdomovec, který vrátil 2000 eur

Bezdomovec, který přebýval na hlavním nádraží v Amsterdamu, odevzdal peněženku zapomenutou ve vlaku i s obnosem 2 tisíce eur, tedy zhruba 50 tisíc korun. Informovala o tom místní policie a dodala, že nálezce za jeho občanskou uvědomělost odměnila.

Třiatřicetiletý Hadjer Al-Ali, který byl 18 měsíců bez stálého domova, na peněženku narazil při jedné z obchůzek, při nichž sbírá plastové lahve, které následně směňuje za peníze. V peněžence bylo "zhruba 2 tisíce eur, ale bohužel žádné osobní doklady, ani nic dalšího, co by mohlo umožnit kontaktovat jejího majitele", uvedla policie.

"Protože se domníváme, že poctivost by se měla vyplácet, dostal cenu Stříbrný palec, kterou někdy udělujeme občanům, s dárkovým poukazem v hodnotě 50 eur," dodaly úřady. Pokud se k nálezu do roka nikdo nepřihlásí, připadne právě poctivému nálezci.

"Bez ohledu na to, co najdu, vždy to odevzdám," řekl Al-Ali ve videu, který zveřejnil místní server De Stentor. "Třeba má majitel firmu a může mi poskytnout práci nebo místo, kde bych mohl žít. Člověk nikdy neví," vysvětlil muž svůj přístup.