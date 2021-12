Berlínské techno patří na seznam UNESCO, tvrdí aktivisté. Chtějí chránit místní kluby

Aktivisté z řad dýdžejů a organizátorů hudebních akcí se snaží přesvědčit německé politiky, aby zažádali o zapsání berlínské techno scény na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Taneční žánr do města pronikl na přelomu 80. a 90. let. Od té doby se do místních klubů jako Berghain nebo Tresor sjíždějí fanoušci z celého světa.

Za iniciativou usilující o přiřazení berlínské techno scény k nehmotnému světovému kulturnímu dědictví jsou manažeři místních klubů, dýdžejové, kteří stáli u zrodu žánru, i zakladatelé již neexistujícího festivalu Love Parade.

Kultovní místa jako Berghain nebo Tresor, kde se fanoušci techna už několik dekád scházejí, by díky uvedení na seznam UNESCO získaly památkovou ochranu. Píše o tom deník The Guardian.

Pulzující beaty techna se poprvé rozezněly v polovině 80. let v americkém Detroitu. Když ale o pár roků později padla Berlínská zeď, obyvatelé Západního a východního Berlína si žánr přisvojili, protože ideálně odpovídal jejich euforické náladě z opětovného sjednocení. Techno se začalo hrát zejména v opuštěných bunkrech, továrnách a elektrárnách ve východní části města.

Podle jednoho z aktivistů, v Berlíně žijícího dýdžeje Alana Oldhama původem z Detroitu, ale nespoutaná a divoká kreativní energie místní scény v posledních letech čelí ohrožení. Do kdysi ušmudlaných průmyslových čtvrtí města se totiž v rámci takzvané gentrifikace stěhují movitější obyvatelé, takže tam dochází k bourání starých budov, stavění nových bytů, a některé kluby tak zanikají.

Berlínské techno scéně pak pochopitelně neprospívají ani protiepidemická opatření zavedená kvůli šíření nemoci covid-19. "Žiju v Berlíně sedm let a je mi líto, že za tu dobu spousta zajímavých prostorů musela zavřít. V jiných městech by to byl přirozený koloběh, jenže berlínské kluby často nesou nezaměnitelné kulturní odkazy," vysvětlil Oldham.

S dalšími hudebníky a promotéry se proto snaží přesvědčit německé politiky, aby podali žádost pro zápis do UNESCO. "Berlínská techno scéna není jen o hédonismu, drogách a klubové hudbě, která po nějaké době přestane být in. Je to legitimní společenská síla s historickou hodnotou, a proto si zaslouží, aby ji vláda podpořila," zdůraznil Oldham.

Mezi nehmotné památky hodné ochrany UNESCO se už v minulosti dostaly slovenská tradice dudáctví nebo jamajské reggae. Pokud by se mezi ně v budoucnu zařadilo také berlínské techno, získávaly by místní kluby finanční dotace z vládních i mezinárodních fondů a městští radní by na ně museli pamatovat při plánování jakékoli nové výstavby.

Mohlo by vás zajímat: Dnes už se netancuje, ale skáče, říká DJ NobodyListen