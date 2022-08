Bere peníze za to, že nic nedělá. Pana Budižkničemu si najímají osamělí Japonci

Ve věku 100 let dnes zemřel Felix Kolmer, celoživotní nadšený skaut, vědec a muž, který přežil několik koncentračních táborů. Potvrdil to předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek. Svou nedobrovolnou pouť po koncentračních táborech začal Kolmer v Terezíně, odkud dokonce mohl utéct, neboť znal únikovou cestu ven. Jak řekl před časem v rozhovoru s Českou tiskovou kanceláří, neudělal to, aby uvnitř zůstal někdo, kdo by v případě smrtelného ohrožení vězňů je dokázal zachránit.

Nakonec údajně zůstal jediný, kdo cestu vyzkoušel. Později prošel vyhlazovacím táborem v Osvětimi a díky kuriózním útěkům se na samém konci války dostal na svobodu. Generaci Němců, která páchala nacistické zločiny, dodnes neodpustil. Vraždy odpustit nelze, řekl Kolmer v roce 2015, kdy mu bylo 92 let.