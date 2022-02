Podmínky jsou letos ideální. Účastníci Jizerské padesátky zaplnili Bedřichov

Nedělní závod Jizerské padesátky přilákal velké množství účastníků i fanoušků. Jsou zaplněny všechny hotely a do místa konání se dostanou již jen lidé, kteří si dopředu vyřídili povolení.

Bedřichov v neděli zcela zaplnili účastníci a fanoušci Jizerské padesátky. Uzavírka do lyžařského střediska zabránila dopravním komplikacím. Všechna místa na parkovištích jsou plná. ČTK to řekla mluvčí liberecké policie Adéla Fialová. Obsazeny jsou také hotely, kde jsou ubytováni vedle závodníků i rekreanti.

Do Bedřichova se v neděli dostali pouze lidé, kteří si dopředu vyřídili povolení. "Žádné komplikace v dopravě nejsou," uvedla Fialová. Občas se někdo pokusil projet, ale policie nikoho bez vjezdové karty nepouštěla. Uzavírka silnice třetí třídy od křižovatky u České chalupy ke křižovatce v Bedřichově na Hrabětice u penzionu Hela trvala až do 10:15, v Bedřichově budou policisté řídit dopravu až do večera.

Podmínky pro závod jsou podle starosty Bedřichova Petra Holuba ideální. "V letošní zimní sezoně byly zatím pouze tři dny v Jizerských horách tak pěkné jako dnes. Sluníčko svítí, stopa je vymrzlá, lidé si užívají pohody," řekl ČTK. Podle něj je velmi dobře zorganizovaná doprava, což mimo jiné přispívá k dobré atmosféře na závodě, jehož první ročník se konal v roce 1968.

Slavný závod letos připadá na stejný termín jako jarní prázdniny v Libereckém kraji. Hotely a penziony v Jizerských horách proto obsadili nejen účastníci závodu v běhu na lyžích klasickou technikou, ale také rekreanti. Obsazena jsou podle informačního střediska v Bedřichova takřka všechna místa.