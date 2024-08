Bazén (téměř) bez chemie? Jak na to?

Sluneční paprsky pálí každý den víc a víc a vzduch už začíná svádět k vodním radovánkám. Odér chloru však není kdovíjaká výhra ani pro čichové buňky, ani pro kůži, ani pro přírodu. Je ale jiná cesta? Zkuste letos o svůj bazén pečovat bez chloru a s minimem jiné chemie. Poradíme, jak na to.

Léto začíná a vedle výběru toho nejpohodlnějšího zahradního nábytku a zahradního vybavení stojíte každoročně znovu také před rozhodnutím, čím letos udržovat bazén v dobré kondici. Chlor je sice poměrně spolehlivou ochranou, ale už není zdaleka takovou výhrou pro citlivou pokožku a sliznice. Zkuste letos šetrnější a ekologičtější varianty likvidace vodních mikroorganismů s podobnou úspěšností, jakou má chlor.

Zbavte se zelené vody díky kyslíku

Pokud se chcete zcela vyhnout chloru, máte na výběr mnohé bazénové chemie, které jsou založené na principu oxidace. Výhodou je, že mají naprosto stejnou funkci jako jejich chlorové alternativy. Zbaví vás veškerých mikroorganismů, řas i zakalení se stejnou efektivitou. Nemile překvapeni však budete z cenovky. Ta je zhruba dvojnásobně vyšší než u chlorových čistidel.

Udržování kyslíkové ochrany je nejvýhodnější za pomoci kyslíkového granulátu. Pro pravidelnou údržbu jsou však vhodnější kyslíkové tablety, které se neustále starají o komfortní kvalitu vody pro bezpečné letní radovánky. Pokud nějaký problém vznikne z důvodů nesprávné nebo nedostatečné úpravy vody, je nutné použít oxi-šok, který okamžitě zlikviduje veškeré řasy. Používá se ale též k počáteční úpravě vody před prvním koupáním. Kromě samotného oxidačního ošetření je potřeba použít ještě aktivátor kyslíku, který rozdmýchá potřebnou chemickou reakci.

Během koupací sezóny je navíc nutné pravidelně provádět test kvality vody na přítomnost účinné látky peroxodisíranu draselného, bez kterého by se bazén opět začal brzy zelenat.

Ozón chrání… Dokonce i váš bazén

Ozonizace je skvělou alternativou ekologického čištění bazénů i vířivek. Ozonizace přeměňuje kyslíkové molekuly ve vodě na ozon, a tím zamezuje množení organických nečistot, bakterií, plísní a řas. Kromě toho navíc také silně dezinfikuje. Jedná se proto o velice šetrný způsob, jak bezpečně ošetřit vodu. Stačí pořídit či zapůjčit speciální generátor, který s okamžitým efektem upraví čistotu vody, aniž by způsoboval trápení pro alergiky, atopiky či děti s citlivou pokožkou.

Otravy ozonem se bát nemusíte, po kontaktu se vzduchem okamžitě vyprchá. To je ovšem i jeho nevýhoda. Nemůže proto zabránit opětovnému růstu nežádoucích mikroorganismů, které způsobují zakalení vody, změnu barvy i nepříjemný zápach. Voda se tak krátce po pročištění začíná opět "kazit". Po čase je tedy nutné jej obnovit nebo používat současně s dalšími prostředky péče o vodu.

Ozáření usmrtí veškeré mikroorganismy

Podobně jako ozonizace funguje také UV záření ze speciálních dezinfekčních lamp. Cíleného výsledku však dosáhnete pouze přímým kontaktem s vodou. Vhodnější je proto pro menší bazény, kde je nejúspěšnější. Podobně jako ozonizace vyčistí vodu od nežádoucích nečistot a vrátí jí její čerstvost, ne však zcela. Použitím UV lampy sice výrazně sníží množství preventivně užívané chemie, ale v žádném případě ji nelze zcela vynechat. Velkou nevýhodou je také vysoká pořizovací cena UV lampy, ale každý malý krok vstříc ušetření přírody se počítá.

"Zvitamínování" - trend, kterému se obloukem vyhněte

Na některých místech se dočtete, že bazén lze mít zcela bez chemie a že do něj stačí nasypat obyčejný vitamin C. Před podobnými informacemi je třeba mít se na pozoru. Kyselina askorbová sice vodu vyčistí od možného zákalu, má ovšem negativní vliv na její pH a nehubí nebezpečné mikroorganismy, kvůli kterým se chemie používá především. I čištění od zákalu je pak pouhou iluzí. Vitamin C totiž pouze zvrátí oxidaci železa a nečistoty ve vodě tak pouze dočasně zneviditelní.