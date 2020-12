Mnohačetné fraktury, vnitřní krvácení i smrt. Pasti v Sám doma pohledem lékařů

Několik děsivých pádů z pořádné výšky, žehlička letící z prvního patra přímo do čela Marva, plamenometem ohořelá hlava, hřebík v chodidle. Sérii důmyslných nástrah na Mokré bandity připravil rodiči zapomenutý Kevin a diváci si ji užívají už 30 let. Ve skutečném světě by se ale lupiči ani nedostali dovnitř, vzhledem ke svému věku by o život přišli už na schodech před domem.

