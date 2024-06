Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Rekonstrukci bude financovat společnost Procter & Gamble. V první fázi proběhne rekonstrukce koupelny.

Azylový dům Oblastního spolku Českého červeného kříže Kladno projde brzy rekonstrukcí. V první fázi bude vybudována nová koupelna v půdních prostorách. Společnost Procter & Gamble tuto rekonstrukci financuje, ve spolupráci s Českým červeným křížem již podpořila řadu projektů na pomoc znevýhodněným komunitám.

Právě zlepšování podmínek ubytování v azylových domech je v této době naprosto zásadní. Zájem o ně totiž roste a převyšuje současné kapacity, a to i kvůli rušení ubytoven.

Bytová krize dopadá i na ohrožené rodiny

České domácnosti se v posledních letech potýkají s řadou nebývalých potíží. Významně je zasáhla energetická krize i rekordní míra inflace. S nejhlubšími problémy se potýkají především sociálně slabé rodiny nebo jedinci. Nejvíce postižené však bývají matky samoživitelky a otcové samoživitelé.

Proto se společnost Procter & Gamble rozhodla ve spolupráci s Českým červeným křížem spustit rozsáhlý program na podporu rodin a dětí v nouzi. Prvním krokem bude investice ve výši 300 tisíc korun do vybudování nové koupelny v azylovém domě Oblastního spolku Českého červeného kříže Kladno (OS ČČK Kladno). V dalších fázích se plánuje vybudování nových ubytovacích prostor, konkrétně by se mělo jednat o dům s kapacitou 12 lůžek určený pro celé rodiny. Celková investice by se měla pohybovat okolo 3 milionů korun.

Azylové domy jako záchranná síť pro samoživitelky, oběti domácího násilí i rodiny

V posledních letech roste zájem o ubytování v azylových domech - a to jak u maminek samoživitelek, tak celých rodin. To potvrzuje i Ing. Jan Protivínský, ředitel OS ČČK Kladno: "O ubytování v našem azylovém domě je dlouhodobě velký zájem. Ten vzrostl i v důsledku rušení místních ubytoven. Momentálně máme na čekací listině zájemců dalších 18 rodin, a to jsou jen ty, které to i přes naplněnou kapacitu zkusily a zeptaly se. Ve skutečnosti může být ten zájem mnohem vyšší."

Většinu klientů azylového domu OS ČČK v Kladně tvoří samoživitelky na rodičovské dovolené. Ty vyhledávají pomoc azylových domů po dobu rodičovské, z které nemohou ufinancovat vlastní bydlení.

Azylový dům OS ČČK Kladno pomáhá především rodinám s dětmi do 18 let věku, které se nalézají v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, žijí v nevyhovujících podmínkách nebo jsou ohroženy formou násilí. Momentálně disponuje ubytovací kapacitou 20 lůžek, které tedy mohou využít rodiny s dětmi do 18 let věku, těhotné osoby či nezletilí rodiče.