Evropský Yellowstone v Salcbursku láká na pohodlné výlety i adrenalinové zážitky

Salcbursko a jeho rozmanité části by se daly označit za jeden velký národní park. Rozsáhlé území čítá několik přírodních památek UNESCO, 10 tisíc kilometrů značených turistických tras, dva tisíce kilometrů cyklistických tras a desítky horských jezer lákajících k letnímu osvěžení. Pyšní se nejvyšším vodopádem v Evropě, nejhlubší roklinou v Alpách a největším chráněným územím ve střední Evropě.

Jen samotný Národní park Vysoké Taury v Salcbursku je otevřenou přírodovědnou knihou. V údolí Raurisertal žijí například supi, orli skalní a další dravci. Okolo hory Graukogel se pro změnu dá kochat borovicovým lesem, v němž jsou některé stromy více než 400 let staré.

Snadnou trasu Zirbenweg, u horní stanice lanovky Graukogel nad Gasteinem ve výšce asi 1950 metrů, zvládne zdatný chodec ujít za půl hodiny. Strážci zdejšího národního parku pořádají pravidelné exkurze a výlety, komentovaná procházka může trvat i čtyři hodiny.

Zdejším přírodním pokladem je i nejvyšší vodopád v Evropě, který se nachází na okraji obce Krimml v okrese Zell am See. Voda zde padá ve třech velkolepých kaskádách z výšky 380 metrů. V létě, kdy slunce rozpouští ledovce v údolí nejvíce, vodopády burácí největší silou. Podél něj vede turistická stezka, která zabere přibližně hodinu a půl.

Akční zážitky pro celou rodinu

Neméně zajímavá, co do přírodních krás, je oblast Salcburského Lungau. Místní biosférický park se již 11 let pyšní zápisem na seznam UNESCO, podobně jako třeba Galapágy nebo Yellowstoneský park v USA. Děti se mohou vyřádit na hoře Preber, v přírodním parku Riedingtal v Zederhausu a na celé řadě dobrodružných hřišť. Oblast je také jako stvořená pro dovolenou na kole. Mezi hustou sítí stezek si lze vybrat ty vhodné spíše pro rekreační vyjížďku, rodinný výlet nebo vyjížďku na elektrokolech, případně sportovní výkon.

Například okruh Lungau EXTREM se čtyřmi etapami měří téměř 167 kilometrů a má celkové převýšení šest tisíc metrů. Vede z Tamswegu přes Göriach a St. Michael, poté na Katschberg a nakonec opět přes St. Michael zpět. Za zkoušku stojí i Murská cyklostezka Murradweg vedoucí kolem druhé největší řeky Rakouska.

Sportovně založené rodiny, které rády vyhledávají nové akční zážitky, by neměly minout oblast Salcburského Saalachtalu. Tady si pod dohledem vyškoleného průvodce mohou sjet řeku na raftech nebo se při canyoningu slanit přes překážky do soutěsek. U soutěsky Vorderkaserklamm, zhruba pět kilometrů od St. Martin bei Lofer, se nachází příjemné přírodní koupaliště. K soustavě jezer podél řeky dorazíte na kole, pěšky i autem. Přímo vedle jezer jsou pak k dispozici místa ke grilování.

Kde se okoupat v lázních Tauern SPA v Zell am See-Kaprunu

Zážitkové lázně Therme Amadé v Altenmarktu

Aqua Salza v Gollingu

Nejhlubší a nejdelší roklina v Alpách

Četná horská jezera lákají kromě koupání také k paddleboardingu. Jezdit na prkně ve stoje si návštěvníci mají možnost vyzkoušet například na Almsee, které je vhodnější pro začátečníky. Ti, kteří už se cítí jistější v kramflecích, mohou zkusit ustát vlny řeky Saalach. Paddleboard a další vybavení si lze půjčit například v Intersportu Sturm v areálu Almenwelt Lofer.

Náročnější sportovci přivítají aktivity v Salcburském sportovním světě, jak jsou nazývány oblasti Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann, Altenmarkt-Zauchensee, Eben a Filzmoos a městečko Radstadt. Na celkem 540 kilometrech cyklotras se vyřádí dobrodružní cyklisté, sjezdaři na horských kolech i rekreační sportovci. Novinkou je trasa pro horská kola Stoneman Taurista. S převýšením 4500 metrů jde o jeden z nejnáročnějších MTB okruhů v Alpách, který měří 123 kilometrů.

Adrenalin do vašich žil ale může vlít i na první pohled obyčejná návštěva Lichtenštejnské soutěsky v St. Johann v Salcbursku. Ta patří mezi nejhlubší a nejdelší rokliny v Alpách a nové točité schodiště Helix nabízí velkolepou podívanou do jejího nitra. Otevřena je každý den od 9 do 18 hodin, vstupné pro dospělého činí 12 eur, pro dítě sedm eur. Návštěvníci by si měli vzít pevnou turistickou obuv, deštník nebo pláštěnku a bundu, protože zde bývá i v parném létě chladno.

Autor fotografie: Salzburg AG Tourismus / Christian Schartner Salcbursko z jiné perspektviy Nad jezerem Wolfgangsee a městem St. Wolfgang se tyčí vrchol Schafberg, ke kterému vede unikátní zubačka SchafbergBahn. Během 35minutové jízdy překonává výškový rozdíl téměř 1190 metrů a z vrcholu je nádherný výhled na jezera i okolní vrcholky Solné komory. 1. srpna 2023 si provozovatelé připomenou 130leté výročí provozu jubilejní jízdou. Začíná v 5:50 ráno a stojí 76 eur na osobu, včetně snídaně na vrcholu. Okusit zde můžete také projížďku lodí WolfgangseeSchifffahrt, odkud poznáte Schafberg a jeho okolí i z jiné perspektivy.

Nebeský žebřík pro odvážné

Zkušenější turisté, kterým se nedělá špatně z výšek a mají rádi adrenalinové výzvy, nesmějí minout via ferratu na horu Donnerkogel v regionu Dachstein West. Stoupá se na ni pomocí ocelových lan a stupaček ve čtyřech etapách. Vrcholem túry je pak 40 metrů dlouhý nebeský žebřík. Výstup trvá téměř pět hodin a je určen pouze pro pokročilé a jen za příznivého počasí. Začátek je buď na Annabergu, nebo Gosau.

V regionu Dachstein West se nachází ale i celá řada stezek vhodných pro kočárky. Některá místa nabízejí také vypůjčení terénních kočárků na túry, jako například ve Zwieselalm v Gosau. Letní lanovka Gosaukammbahn vede na Zwieselalm - ideální výchozí bod pro nenáročné procházky i větší výlety. Přímo u dolní stanice lanovky Gosaukammbahn navíc můžete využít velké bezplatné parkoviště.

Podobně vhodné trasy pro kočárky vedou rovněž z vrcholu Hornspitz, kam vyjíždí lanovka Russbacher Hornbahn kousek od centra obce Russbach.

Kulinární projížďka na elektrokole

Ti, kteří holdují pěší turistice, by neměli minout region kolem Hochkönigu. Alpským regionem vedou dálkové turistické trasy, na kterých lze využít přepravy zavazadel do jednotlivých ubytování. Jedna z tras se nazývá Ach du grüne Neune a měří 134 kilometrů, rozdělena je na celkem devět etap. Královská stezka (Königsweg) se dělí na čtyři etapy s celkovou délkou 74 kilometrů. Jde se podél masivu Hochkönig, přes kamenné moře a Dientner Grasberge.

Okolí městeček St. Johann v Salcbursku a Bischofshofen se ale hodí i pro pohodlnější cyklisty, kteří zdolávají kilometry na elektrokolech. Speciální okruh ii-Tour vede scenérií vesnic Maria Alm, Dienten a Mühlbach. Trasy pro elektrokola jsou dobře značené a výhodou je také hustá síť dobíjecích stanic. Půjčení elektrokola stojí okolo 65 eur na den.

Zážitky na elektrokole se dají spojit také s gastrovýletem, v Hochkönigu jsou celkem tři speciální okruhy Kulinarische Königstouren, z toho dva pro elektrokola. Výprava s průvodcem stojí 78 eur na osobu a obsahuje tříchodové menu na třech různých horských chatách.